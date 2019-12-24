«أرامكو» تهبط لليوم الرابع وخسائر معظم البورصات الخليجية الكبرى

هبطت أسهم شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، في رابع جلسة على التوالي، كما هبطت جميع البورصات الخليجية الكبرى بقيادة الشركات المالية.

الشركات المالية

وحسب وكالة رويترز، تراجعت البورصات الخليجية الكبرى تحت ضغط من هبوط أسهم الشركات المالية، بينما تسبب هبوط أسهم شركات البتروكيماويات في تراجع البورصة السعودية.

المؤشر السعودي

وهبط المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.2%، بعد تراجع أسهم شركة سامبا فاينانشال جروب بنسبة 2.2%. وهبطت أسهم شركة التعدين العربية السعودية بنسبة 1.4%.

وهبطت أسهم شركة أرامكو بنسبة 0.3% لتصل إلى 35.5 ريال (9.46 دولار). تتراجع بذلك أسهم أرامكو خلال أربع جلسات على التوالي.

عقد إسناد جديد

وارتفعت مقابل هذا أسهم شركة الخدمات الصناعية السعودية بنسبة 2.3%، بعد أن وقعت شركتها التابعة محطة بوابة البحر الأحمر عقد إسناد جديد مدته 30 عامًا مع هيئة موانئ السعودية لتطوير الجزء الشمالي من ميناة جدة.

مؤشر قطر

وهبط مؤشر قطر بنسبة 0.4% تحت ضغط من هبوط البنك الإسلامي القطري والبنك التجاري القطري بنسبة 0.6% وبنسبة 1.1% على التوالي.

مؤشر دبي

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.2% تحت ضغط من تراجع أسهم البنوك بقيادة بنك المشرق الذي هبطت أسهمه بنسبة 7.8%.

إعمار العقارية

وارتفعت أسهم شركة إعمارالعقارية بنسبة 0.3%. ومن المرجح إقبال الشركة التي تعد أكبر مطور عقاري في إمارة دبي على بيع منصة مراقبة ناطحة سحاب برج خليفة التي تعد الأطول في العالم نظير 1 مليار دولار، حسب رويترز.

أبو ظبي

وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.1% تحت ضغط من هبوط أسهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة بنسبة 8%، لليوم الثالث على التوالي.

ائتمان جديد

ووقّعت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة للحصول على ائتمان جديد بقيمة 3.5 مليار دولار الاثنين ليحل محل ائتمان دوار بقيمة 3.1 مليار دولار.

دانة غاز

وارتفعت أسهم دانة غاز بنسبة 2.4% بعد تسلمها توزيعات ارباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من شركة بيرل بتروليم في منطقة كردستان العراق.

أسهم الخليج

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.60017 نقطة.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.19% ليصل إلى 2.777.44 نقطة.

وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.56% ليصل إلى 5.093.38 نقطة.

وهبط مؤشر قطر بنسبة 0.18% ليصل إلى 10.429.82 نقطة.

وارتفع مؤشر عمان بنسبة 0.03% ليصل إلى 3.999.29 نقطة.