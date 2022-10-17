أرامكو تنشئ منطقتين لتصنيع وتجميع المنصات والهياكل البحرية

أعلنت “أرامكو” السعودية، عن تعاون مع شركة “الإنشاءات البترولية الوطنية” (NPCC) الإماراتية، وشركة “ماكديرموت العالمية” (McDermott)، للعمل على إنشاء منطقتيْ تصنيع بحريتين لتصنيع وتجميع المنصات والهياكل البحرية في المملكة.

ومن المخطط بدء تشغيل المرافق في المنطقتين بحلول الربع الثالث من عام 2023. وبينما لم تعلن الشركة عن حجم الاستثمارات في المنطقتين، قالت إن القدرة الإنتاجية الأولية المجمعة تُقدّر بنحو 70 ألف طن متري سنويًّا، وفق بيان صادر عن الشركة.

تصنيع المنصات والهياكل البحرية

المنطقتان الجديدتان ستتم إقامتهما في رأس الخير، إذ تستهدف أرامكو أن تحقق تكاملًا مع أعمال مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية.

أحمد السعدي، النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في “أرامكو”، قال إن إنشاء المنطقتين إضافة أخرى لمشروعات تطوير البنية التحتية في الحقول البحرية التابعة للشركة، لدعم أمــن الإمـدادات وتوطين التقنيات.

يأتي هذا بعد إعلان “أرمكو”، قبل أقل من أسبوع، إطلاق مشروع مشترك مع شركة أمريكية لتصنيع أجهزة الحفر ومُعداتها داخل المملكة.

المشروع جرى الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي، تحت اسم الشركة العربية لصناعة الحفارات (ARM)، وبشراكة مع “إن أو في” (NOV) التي تتخذ مقرًّا لها في هيوستن الأميركية، يُعدّ الأول في هذا المجال داخل السعودية، ويقع في منطقة رأس الخير أيضًا بالقرب من مجموعة من أكبر الحقول في العالم.

أرامكو قالت إنها تستهدف من هذا الاستثمار دعم توطين قطاع تصنيع أجهزة الحفر، ضمن مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.