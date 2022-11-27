أرامكو تعين «لوبريف» كمدير للاكتتاب لطرح أسهمها في بورصة الرياض

عيّنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب، والوحدات السعودية لكل من “إتش إس بي سي”، و”سيتي جروب”، و”مورجان ستانلي” كمستشارين ماليين، ومديري سجلات اكتتاب المؤسسات، ومنسقين دوليين، لطرح أسهمها في بورصة الرياض.

“لوبريف” أعلنت، اليوم الأحد، في بيان للسوق المالية السعودية نيّتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أوّلي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول.

قيمة طرح الشركة قد تصل إلى أكثر من مليار دولار، وفق تقديرات “بلومبرج”.

رئيس مجلس إدارة “لوبريف” إبراهيم البوعينين توقّع أن تسهم عملية إدراج أسهم الشركة في البورصة السعودية بتعزيز استراتيجيتها للنمو كمزوّد رئيسي لزيوت الأساس والمنتجات المتخصصة.

طرح أسهم شركة أرامكو

كانت هيئة السوق المالية وافقت في 24 نوفمبر 2022 على طلب “لوبريف” لطرح حوالي 50 مليون سهم، تمثل 29.6% من رأسمال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قِبل شركة جدوى للاستثمار الصناعي، التي استحوذت على الحصة من “إسكون موبيل” عام 2007.

بدوره، أفصح الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لـ”لوبريف” طارق النعيم أن الشركة “ستواصل التركيز على تحقيق النمو في الأسواق النهائية الرئيسة، خاصةً تلك التي تسهم فيها العوامل المتغيرة بتوفير فرص مستقبلية واعدة للطلب”.

جمعت طروحات الشرق الأوسط 16.4 مليار دولار هذا العام، وهي بطريقها لتحقيق أفضل عام لها من حيث الاكتتابات الأولية منذ 2019، عندما جمعت “أرامكو السعودية” 29.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات “بلومبرج”، التي تظهر أن من بين 33 اكتتاباً أولياً في الخليج هذا العام، كان 22 منها في السوق المالية السعودية.

“لوبريف”، التي ستظلّ مالكة لـ70% من الأسهم، حيث إنها لن تبيع أي أسهم، أفادت أن الإعلان عن السعر النهائي لأسهم الطرح سيتمّ بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.