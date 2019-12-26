أرامكو تصعد اليوم الخميس مقابل هبوط أسهم الإمارات وقطر

صعدت أسهم شركة أرامكو السعودية في تعاملات اليوم الخميس، مقابل هبوط أسهم الإمارات العربية وقطر، وقادت الصعود أسهم البنوك، إلا أن شركات البتروكيماويات ساعدت السعودية على أن تنأى بنفسها عن هذا التراجع.

أسهم أرامكو

وتمكن المؤشر السعودي من تعويض خسائره والصعود في ختام التعاملات بنسبة 0.1% بدعم من صعود أسهم شركة سابك للصناعات بنسبة 1.3% وأسهم أرامكو بنسبة 0.4% إلى 35.4 ريال (9.44 دولار).

أسهم إضافية

وقالت شركة أرامكو الثلاثاء إن منسق طرحها العام مؤسسة “جولدمان ساكس”، ربما تشتري أسهم إضافية في الشركة لدعم سعرها في البورصة.

ومن المقرر انتهاء ما يطلق عليها فترة الاستقرار بنهاية 9 يناير القادم. ولم يتم تنفيذ أية صفقات بموجبها حتى الآن.

ينبع الوطنية

وهبطت أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بنسبة 1.8% بعد أن اقترح مجلس إدارتها توزيعات نقدية أقل خلال النصف الثاني من العام الجاري.

مؤشر أبو ظبي

وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 1%. وذلك تحت ضغط من هبوط أسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنك إماراتي بنسبة 1.2% وبنك أبو ظبي التجاري بنسبة 0.9%.

وهبطت أسهم الاتصالات بنسبة 1.2%.

مؤشر دبي

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.3% تحت ضغط من هبوط أسهم بنك دبي الإسلامي أكبر بنك مطابق للشريعة في البلاد وشركة دبي للاستثمارات بنسبة 0.9% و 1.5% على التوالي.

إجمالي الناتج المحلي

وقال البنك المركزي الإماراتي الأربعاء إنه يتوقع صعود إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2% في الربع الأخير من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

مؤشر قطر

وهبط مؤشر قطر بنسبة 0.2% تحت ضغط من هبوط بنك قطر الإسلامي بنسبة 0.7% وبنك قطر الوطني بنسبة 0.5%.

ولاقي المؤشر دعما من البنك التجاري الذي ارتفع بنسبة 4.2%.

مؤشرات الخليج

ارتفع مؤشر السعودية بنسبة 0.1% ليصل إلى 8,353 نقطة.

وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 1% ليصل إلى 5,050 نقطة.

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.3% ليصل إلى 2,765 نقطة.

وهبط مؤشر قطر بنسبة 0.2% ليصل إلى 10,426 نقطة.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.1% ليصل إلى 1,604 نقطة.

وهبط مؤشر عمان بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,866 نقطة.

وهبط مؤشر الكويت بنسبة 0.4% ليصل إلى 6,926 نقطة.