«أرامكو» تسجل 39% زيادة في صافي أرباحها خلال الربع الثالث

سجلت أرامكو، عملاقة النفط السعودية الحكومية زيادة نسبتها 39% في صافي أرباحها في الربع الثالث من العام الحالي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويأتي الارتفاع في صافي أرباح أرامكو بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة.

وقالت أرامكو في إفصاح تنظيمي إن صافي دخل الشركة ارتفع إلى 42.4 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر من 30.4 مليار دولار قبل عام. ويزيد ذلك بقليل على متوسط صافي الربح المتوقع من 16 محللا والبالغ 41.7 مليار دولار.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في البيان: “تعزز أرباح أرامكو السعودية القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، والذي يعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الاستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق”.

وارتفع السهم إلى 35 ريالا بزيادة 0.29% بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. ‭‭ ‬‬

وزادت التدفقات النقدية الحرة للشركة إلى 45 مليار دولار من 28.7 مليار دولار قبل عام. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثالث بما يتماشى مع هدفها، والتي سيتم صرفها في الربع الرابع.

وتنضم أرامكو إلى شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون التي أعلنت عن نتائج أعمال قوية أو قياسية في الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من صعود أسعار الخام والغاز الطبيعي مما غذى التضخم في أنحاء العالم وأدى إلى دعوات جديدة لفرض المزيد من الضرائب على القطاع.