أرامكو تتراجع لليوم الثالث على التوالي.. والبورصة السعودية تصعد

هبوط أسهم بنك دبي الإسلامي الخميس بعد صعودها أمس بدعم من أنباء الاستحواذ على نور بنك

تراجعت أسهم شركة أرامكو الخميس لليوم الثالث على التوالي ، بينما ارتفعت البورصة السعودية بقيادة أسهم الشركات المالية للجلسة الخامسة على التوالي.

بورصة السعودية

وارتفع المؤشر الاسترشادي السعودي بنسبة 0.5% بدعم من أسهم مصرف الراجحي والبنك الوطني التجاري.

وارتفعت أسهم البنكان بنسبة 1.5% و 2.8% على التوالي.

سابك ترتفع

وارتفعت أسهم شركة سابك للصناعات الكيماوية من بين شركات البتروكيماويات بنسبة 0.9%.

وذلك بعد أن قالت وحدتها التابعة كلارينت أنها ستبيع وحدة الأصبغة التابعة لها إلى شركة Polyone الأمريكية نظير 1.6 مليار دولار.

توزيعات نقدية

وأضافت الشركة أنها ستدفع للمساهمين نحو 1 مليار دولار من حصيلة الإيرادات.

وكانت أسهم شركة سابك قد قفزت بنسبة 4.2% بعد أن اقترح مجلس إدراتها تقديم توزيعات نقدية بقيمة ريال سعودي واحد لكل سهم.

أسهم أرامكو

وهبطت أسهم شركة أرامكو الخميس لليوم الثالث على التوالي لتغلق منخفضة بنسبة 3.3% عند 35.5 ريال (9.46 دولار)، وذلك بعد يوم من إدراجها في بورصة مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

ومن المقرر إدراج أرامكو عملاق البترول كذلك في مؤشر فاينانشال تايمز الاسترشادي اليوم الخميس.

مؤشر دبي

وهبط مؤشر دبي بنسبة 0.7% منهيا مكاسب استمرت لسبع جلسات متتابعة.

وهبطت أسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.8%. وهبطت كذلك أسهم شركة داماك بنسبة 9.6% لتسجل أكبر تراجع منذ يناير الماضي.

نور بنك

وارتفعت أسهم بنك دبي الإسلامي أمس الأربعاء.

وذلك بعد أن قال البنك أنه حصل على موافقة المساهمين للاستحواذ على نور بنك غير المقيد في البورصة والمتخذ من دبي مقرا له.

أكبر بنك إسلامي

ومن المقدر أن يؤدي الاستحواذ على نور بنك إلى تحويل بنك دبي الإسلامي ليصبح واحد من أكبر البنوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم.

ستصل إجمالي أصوله عند إتمام صفقة الاستحواذ إلى 275 مليار درهم (74.87 مليار دولار) بزيادة 230 مليار درهم بنهاية سبتمبر.

أبو ظبي

وهبط مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.1% تحت ضغط من هبوط أسهم شركة الاتصالات بنسبة 1.8%.

البورصات الخليجية

ارتفعت البورصة السعودية بنسبة 0.5% لتصل إلى 8,291 نقطة.

وتراجع أسهم بورصة أبو ظبي بنسبة 0.1% لتصل إلى 5,092 نقطة.

وهبطت أسهم بورصة دبي بنسبة 0.7% لتصل إلى 2,769 نقطة.

ولم تطرأ تغييرات على بورصة البحرين لتستقر عند مستوى 1,584 نقطة.

وهبطت أسهم بورصة عمان بنسبة 0.7% لتصل إلى 4,012 نقطة. وارتفعت أسهم بورصة الكويت بنسبة 0.6% لتصل إلى 6,870 نقطة.