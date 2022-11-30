«أرامكو» تبرم ثلاث صفقات تاريخية مع شركة «بي كي إن أورلن» البولندية

أبرمت عملاقة النفط السعودية “أرامكو” ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية “بي كي إن أورلن”، وفقاً لبيان صادر اليوم.

بحسب بيان “أرامكو”؛ فإنَّ الصفقات، التي تم إبرامها عبر الشركة التابعة “أرامكو لما وراء البحار بي. في”، ومقرها هولندا، تضمّنت الاستحواذ على حصص ملكية في الشركة البولندية بنسبة 30% بإحدى مصافي التكرير تبلغ سعتها 210 آلاف برميل يومياً، والاستحواذ الكامل على شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود.

تضمّنت الصفقات كذلك الاستحواذ على 50% في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة “بي. بي أوروبا” التي تعمل في سبعة مطارات ببولندا.

تم الإعلان عن صفقة الاستحواذ على “بي كي إن أورلن” للمرة الأولى في يناير الماضي. وقالت “أرامكو” إنَّ الاتفاق على الصفقات الثلاث يمثّل “علامة فارقة كبيرة في استراتيجية طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات”.

تسعى السعودية من خلال الخطوة الأخيرة إلى إكمال استراتيجية “أرامكو” لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل لمواد كيميائية إلى ما يصل لنحو 4 ملايين برميل يومياً.

في وقت سابق قال محللا “بلومبرج إنتليجنس” صالح يلماز وروب بارنيت في مذكرة بحثية إنَّ صفقة “أرامكو” بشأن مصفاة التكرير “ستوسع من وجود الشركة في نظام التكرير في أوروبا بحصة في مصفاة تم تحديثها مؤخراً؛ كما أنَّه سيساعد (أرامكو) على تعزيز موقعها في منطقة يهيمن عليها الخام الروسي تقليدياً”.

قال محمد بن يحيى القحطاني، النائب الأعلى للرئيس لشؤون التكرير والمعالجة والتسويق في “أرامكو”، خلال بيان اليوم، إنَّ هذه الاستثمارات تشكل جزءاً من جهود تعزيز وجود الشركة في سوق أوروبية رئيسية.

قائمة الاتفاقيات التي وقَّعتها “أرامكو” اليوم كان من بينها إبرام تعاقد مع “بي كي إن أورلن” لبيع النفط الخام، إذ تورّد بموجبه الشركة السعودية نحو 45% من طلب الشركة البولندية للنفط الخام.

بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقَّعت “أرامكو” و”سابك”، و”بي كي إن أورلن” اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في مدينة غدانسك البولندية.