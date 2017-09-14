أرامكو السعودية تنفي تأجيل طرح 5% من أسهمها

رويترز:قالت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، اليوم الخميس، إن الطرح العام الأولي المزمع للشركة ما زال يمضي على المسار الصحيح، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن الشركة تعد خططاً طارئة لاحتمال تأجيل الطرح بضعة أشهر إلى العام 2019.وتستهدف السعودية إدراج ما يصل إلى 5% من الشركة في البورصة



رويترز:

قالت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، اليوم الخميس، إن الطرح العام الأولي المزمع للشركة ما زال يمضي على المسار الصحيح، بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج أن الشركة تعد خططاً طارئة لاحتمال تأجيل الطرح بضعة أشهر إلى العام 2019.

وتستهدف السعودية إدراج ما يصل إلى 5% من الشركة في البورصة السعودية (تداول)، وفي واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية في طرح عام أولي قد تجمع من خلاله 100 مليار دولار.

وقالت أرامكو في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «الطرح العام الأولي لحصة في أرامكو السعودية ما زال على المسار الصحيح. وعملية الطرح العام الأولي تمضي بشكل جيد، وأرامكو السعودية تظل تركز على التحقق من استيفاء جميع الأعمال المتعلقة في الطرح العام الأولي وفقاً لأعلى المعايير في الوقت المناسب”.

وذكرت بلومبرج، أمس، أن الحكومة السعودية ما زالت تستهدف إجراء الطرح العام الأولي للشركة في النصف الثاني من 2018، لكن الجدول الزمني يضيق على نحو متزايد بخصوص الطرح الذي قد يكون الأكبر في التاريخ.