طاقة

أرامكو السعودية تقترض 10 مليارات دولار من 10 بنوك

ستستخدم القرض لدعم استحواذها على سابك
المال - خاص 9:35 م, الثلاثاء, 12 مايو 20 9:35 م, الثلاثاء, 12 مايو 20

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أغلقت شركة أرامكو السعودية قرضا بقيمة عشرة مليارات دولار لأجل عام واحد تقدمه مجموعة من عشرة بنوك، بحسب رويترز.

وقالت خدمة إل.بي.سي لأخبار الدخل الثابت إن إتش.إس.بي.سي وإس.إم.بي.سي اليابانية وبنك أبوظبي الأول قادوا العملية، في حين شارك أيضا في القرض بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول وجيه.بي مورجان وميزوهو وإم.يو.إف.جي وسوسيتيه جنرال.

كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إن أرامكو ستستخدم القرض لدعم استحواذها على حصة 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 70 مليار دولار.

وقالت إل.بي.سي نقلا عن مصرفي إن القرض، وهو بهامش أولي 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، بخيار مد لمدة عام واحد بناء على تقدير البنوك.

وقال المصرفي إن أرامكو، التي لم ترد حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب، تستهدف الحصول على القرض في سوق السندات بحلول الربع الرابع من العام الحالي.

وأعلنت أرامكو يوم الثلاثاء عن انخفاض 25 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول ليبلغ 16.64 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى أرباح قدرها 17.8 مليار دولار.

وقالت شركة النفط يوم الثلاثاء إن استحواذها المزمع على حصة الأسهم في شركة صناعة البتروكيماويات السعودية سابك يسير في مساره نحو اتمام الصفقة في الربع الثاني.

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بقلم المال - خاص

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