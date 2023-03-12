«أرامكو» السعودية تعلن عن نتائج مالية قياسية لعام 2022

سجلت أرامكو، عملاق النفط السعودي الحكومي صافي أرباح قياسية في عام 2022، بدعم من الصعود في أسعار الطاقة وارتفاع أحجام المبيعات وتحسن هوامش المنتجات المكررة، حسبما ورد في بيان صادر عن الشركة اليوم الأحد.

وارتفع صافي أرباح أرامكو إلى 161.1 مليار دولار في العام المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 110 مليارات دولار قبل عام.

ويقارن ذلك مع متوسط توقعات المحللين التي تشير إلى ارتفاع الأرباح 162.17 مليار دولار، وفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة “رفينيتيف أيكون”.

وسجلت أرامكو صافي دخل قياسي بلغ 604.0 مليار ريال سعودي (161.1 مليار دولار أمريكي)، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.

كما أعلنت أرامكو أيضًا عن توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال سعودي (19.5 مليار دولار أمريكي) عن الربع الرابع من عام 2022 ليتم توزيعها في الربع الأول من العام 2023.

وجاءت هذه النتائج مدعومة بأسعار النفط القوية والكميات الكبيرة المبيعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، فيما تواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلًا عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.