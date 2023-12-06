أراضي وزارة الإسكان 2023.. موعد الطرح وكيفية الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في المجتمعات العمرانية عن طرح المرحلة الرابعة من أراضي وزارة الإسكان في شهر فبراير المقبل 2024، حيث زاد البحث عن موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2023 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث تطرح وزارة الإسكان العديد من الشقق السكنية والأراضى وغيرها من المشروعات السكنية المختلفة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل.

بوابة «المال نيوز» تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أراضي وزارة الإسكان 2023 وموعد الطرح وكيفية الحجز..

موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2023

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في المجتمعات العمرانية عن طرح المرحلة الرابعة من أراضي وزارة الإسكان في شهر فبراير المقبل 2024، حيث إنه سيستمر التقديم لمدة شهرين، ومن المتوقع أن يكون مقدم جدية الحجز 25 ألف جنيه لأراضي الإسكان المتوسط، و100 ألف لأراضي الإسكان المميز، و350 ألف لأراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

كيفية حجز أراضي وزارة الإسكان 2023

أشارت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم حجز الأراضي من خلال الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنا.

يقوم المواطن بإنشاء حساب على الموقع وإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي الخاص به، والاسم، والبريد الإلكتروني الخاص به، والعنوان، ورقم التليفون.

يختار المواطن المدينة والمكان الذي يريد الحجز به.

يقوم المواطن بالضغط على أيقونة تفاصيل وستظهر له جميع قطع الأراضي المتاحة في الإعلان.

يقوم المواطن بملء البيانات المطلوب

ثم يختار طريقة السداد التي تناسبه

رفع مستندات التقديم

ثم الضغط على “طلب حجز”

3 أنواع من أراضي وزارة الإسكان

بحسب وزارة الإسكان هناك 3 أنواع من الأراضى التى يتم طرحها للأفراد فهناك حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا، وحجز قطع الأراضى المميزة، وحجز قطع الأراضى المتوسط.

وتبدأ مساحة الأراضي الخاصة بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لفئة الإسكان المتوسط والمميز من 350 مترا تقريبًا حتى 700 متر مربع، ومن الممكن أن يتم طرح مجموعة من القطع بمساحات أقل من المذكورة أو أعلى وذلك حسب الطلبات التى تتلقاها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من قبل المواطنين.