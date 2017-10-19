أراضى زايد الأم تتفوق على الامتداد

❏ 14 شركة تسعى للفوز بالقطع المطروحةالمال ـ خاصكشف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عن تقدم 14 شركة بعروض على قطع الأراضى الأربع المطروحة فى مدينة الشيخ زايد وامتدادها بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة.وأشار إلى أن عدد المتقدمين على القطعتين المطروحتين بالمدينة الأم بلغ 11 شركة، ب

❏ 14 شركة تسعى للفوز بالقطع المطروحة

المال ـ خاص

كشف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عن تقدم 14 شركة بعروض على قطع الأراضى الأربع المطروحة فى مدينة الشيخ زايد وامتدادها بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين على القطعتين المطروحتين بالمدينة الأم بلغ 11 شركة، بواقع 10 للقطعة البالغ مساحتها 18.94 فدان وهى شركات التنمية العمرانية للاستثمار العقارى، الرائدة للإنشاءات، الأفق للتنمية العقارية، العتابى «محمد نبيه العتابى» ،«إسيت إيجيبت» للتعمير، «كفافى» الدولية للاستثمار العقارى، «إيوان» للاستثمار والتنمية، التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، «فرست» للإنشاء والتعمير، الشرق الأوسط للاستثمار فى شراء العقارات، وتخصص القطعة لنشاط عمرانى متكامل.

وأوضح أن القطعة الثانية تقدم إليها عرض وحيد من شركة «كونكس جروب مصر» وتبلغ مساحتها 76.71 فدان وتخصص لنشاط عمرانى متكامل سكنى وخدمى وسياحى.

وأضاف أن القطعتين المطروحتين بالامتداد لتوسعات المدينة طبقا للقرار الجمهورى 77 لسنة 2017 تشهد تنافسا من 3 شركات عقارية، وبلغ مساحة القطعة الأولى 41 فدانا، وتتنافس شركتى الشرق الأوسط للاستثمار و»أوتو إنترناشيونال» للتجارة عليها، بينما تبلغ مساحة القطعة الثانية 48 فدانا، وتقدمت شركة مبانى للاستثمار العقارى بالعرض الوحيد لشرائها، وتخصص كلا من القطعتين لإقامة مشروع فى نشاط عمرانى متكامل.

وأشار إلى أن 56 شركة سحبت كراسات الشروط للقطع الأربع المطروحة.

وقد أضيفت توسعات إلى كردون مدينة الشيخ زايد خلال العام الحالى بموجب قرارين جمهوريين الأول: القرار رقم 77 لسنة 2017 وتم من خلاله ضم 8500 فدان جديدة إلى كردون المدينة، والثانى: برقم 230 لسنة 2017 ويشمل ضم 2500 فدان بشرق المدينة، تعرف بأراضى «الثورة الخضراء» وتم إصدار القرار بغرض رئيسى، وهو الحفاظ على المدينة من العشوائيات، والسيطرة على أى تعديات على أراضى للدولة بتلك المنطقة.

وأشار «طلعت» إلى أنه بهذين القرارين وصلت المساحة الإجمالية لمدينة الشيخ زايد إلى 21.5 ألف فدان، أى أن المدينة شهدت تضاعف حجم مساحتها خلال العام الحالى، كما أن التوسعات الجديدة أتاحت لها واجهة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى بطول 21 كم.