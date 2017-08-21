أراضى السعر المعلن تدفع لتثبيت العقارات بالقاهرة الجديدة

كتبت – بدور إبراهيم:بدأت الشركات العقارية، التقدم بعروض الشراء لعدد قطع الأراضى المطروحة بنظام السعر المعلن، منها 5 قطع بالقاهرة الجديدة، بمساحات من 12 إلى 21.4 فدان، ويستمر تقديم العروض حتى الخميس المقبل .يأتى التنافس على الأراضى من خلال أعلى عرض لدفعة المقدم، ويبلغ الحد الأدنى لها %15 م



كتبت – بدور إبراهيم:

بدأت الشركات العقارية، التقدم بعروض الشراء لعدد قطع الأراضى المطروحة بنظام السعر المعلن، منها 5 قطع بالقاهرة الجديدة، بمساحات من 12 إلى 21.4 فدان، ويستمر تقديم العروض حتى الخميس المقبل .

يأتى التنافس على الأراضى من خلال أعلى عرض لدفعة المقدم، ويبلغ الحد الأدنى لها %15 من إجمالى ثمن الأرض للمساحات من 4.1 إلى 20 فدانًا، و%10 بحد أدنى للمساحات من 21.7 إلى 402.5 فدان، وتبلغ إجمالى قيمة الأراضى المطروحة مليار و453 مليون جنيه .

وكشف مصطفى فهمى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، فى تصريح لـ”المال” عن أن هيئة المجتمعات فضلت طرح الـ 5 بنظام السعر المعلن، لتميز المواقع، وصغر مساحاتها، التى كانت ستؤدى حال طرحها بالمزايدات، وفى ظل المنافسة الشديدة بين الشركات، إلى رفع الأسعار، وحدوث تضخم يضر بالقطاع العقارى .

وأشار إلى أن تلك القطع كاملة المرافق، فى إطار حرص الهيئة على عدم طرح أى قطع تفتقر إلى المرافق، لضمان الإسراع بالتنمية كما تقع تلك الأراضى بمناطق مميزة بوسط المدينة .

وأكد فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، أن أسعار الأراضى المطروحة بالقاهرة الجديدة حالياً بنظام السعر المعلن، مناسبة، ومتوافقة مع سعر وظروف السوق، فى التوقيت الحالى وتتسم بميزة نسبية عن أسعار الأراضى التى طرحت عبر نظام الشباك الواحد منذ عامين، التى اتسمت بارتفاع أسعارها .

قال ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهيئة عمدت خلال الطرح الحالى، إلى تنويع الآليات، وطرح قطع مميزة، بمختلف المدن، مشيراً إلى تميز مواقع ومساحات القطع المطروحة حاليا، بالسعر المعلن فى القاهرة الجديدة، وتتسم بصغر المساحات، الأمر الذى يتطلبه السوق فيما اتسمت الأراضى التى طرحت عبر الشباك الواحد منذ عامين بكبر المساحات، كما أن الأسعار الحالية مقبولة، ولاتوجد بها مغالاة .

وأوضح ماجد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة وادى دجلة للتنمية العقارية، أن الأسعار الحالية للأراضى، تعكس رغبة الهيئة والدولة، فى المضى نحو تثبيت الأسعار، ومنع الارتفاع والتضخم، بما يؤدى إلى استقرار السوق، ودفع الاستثمارات، مشيرا إلى أن السوق فى حاجة إلى الأراضى المميزة، وتحفيز الشركات نحو ضخ رؤوس أموال جديدة .

فيما أضاف محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة، والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، أن الأسعار الحالية بالنظر إلى التعويم، وارتفاع معدلات التضخم، تعد منطقية، ولا يوجد بها مغالاة، عن سعر الأراضى التى طرحت منذ عامين، بخلاف تميز تلك الأراضى، وموقعها بوسط المدينة، ومساحتها الصغيرة، مشيرا إلى أن ثبات الأسعار يسهل مهمة الشركات، فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

وأشار طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية ومجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إلى أن اختيار الهيئة طرح الأراضى المميزة وصغيرة المساحة، بآلية السعر المعلن، يعود بالنفع على السوق، لافتا إلى أنه من الضرورى توفير المعلومات لتحقيق التوازن فى السوق.