أرابيا اللبنانية للتكنولوجيا المالية: نخطط لفتح فرع بمصر العام الحالي

سهير محمدأكد سعيد فخر رئيس قطاع التسويق والعلاقات الاستراتيجية بشركة أربيا اللبنانية للتكنولوجيا المالية أن الشركة تخطط لفتح مكتب لها فى مصر خلال عام 2018.وأوضح فخر فى تصريحات لـ"المال" أن مصر بها فرص كبيرة لعمل شركات التى تعمل فى التكنولوجيا المالية، فى ظل التوجه القوى من البنوك والعاملين

سهير محمد



أكد سعيد فخر رئيس قطاع التسويق والعلاقات الاستراتيجية بشركة أربيا اللبنانية للتكنولوجيا المالية أن الشركة تخطط لفتح مكتب لها فى مصر خلال عام 2018.

وأوضح فخر فى تصريحات لـ”المال” أن مصر بها فرص كبيرة لعمل شركات التى تعمل فى التكنولوجيا المالية، فى ظل التوجه القوى من البنوك والعاملين على القطاع المصرفة للتوسع فى مجال التكنولوجيا المالية.

وقال فخر إن الشركة تعمل مع بنك عودة اللبنانى داخل مصر وخارجه، ونخطط لتوسيق قاعدة عملائنا من البنوك العاملة فى السوق المصرية، وكانت البداية المشاركة فى المعرض المقام على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا”.

وتعد شركة أرابيا من الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية فى السوق اللبنانية، والتى تأسست فى ابريل 2017، وهى المؤسسة المالية غير المصرفية الأولى في لبنان التى تقدم الخدمات المالية التكنولوجية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتجار والحكومات والافراد، بعد الاستحواذ على محفظة بنك عودة من البطاقات والخدمات الالكترونية.

يذكر أن أرابيا حاصلة على ترخيص كمؤسسة مالية من قبل مصرف لبنان المركزي، وهى عضو رئيسي في شبكة ماستركارد وفيزا، فضلًا عن وجود شراكة استراتيجية مع أمريكان إكسبريس.

