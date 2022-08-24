أرابيا إنفستمنتس هولدنج تسجل أول أرباح مستقلة منذ 6 سنوات

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة “أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، خلال النصف المنتهى يونيو الماضى 2022 تسجيل أول أرباح مستقلة منذ ستة سنوات تقريبا (عام 2016).

وكشفت نتائج أرابيا إنفستمنتس هولدنج المرسلة للبورصة المصرية الأربعاء تسجيل صافى ربح مستقل بقيمة 37 مليون جنيه خلال النصف بما ساهم فى إنهاء خسائر متراكمة عبر سنوات بلغت 52 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضى.

كما نجحت الشركة فى إقفال جزء من الخسائر المرحلة منذ سنوات عبر استخدام جزء من احتياطى أرباح أسهم الخزينة وفقا لقرار صادر من الجمعية العامة للمساهمين فى هذا الشأن.

وبلغت إيرادات الشركة المجمعة خلال النصف المشار إليه حوالى 570 مليون جنيه بنسبة انخفاض 28% عن الفترة المقارنة من العام السابق بسبب الضغوط التى تعانى منها الأسواق .

كما بلع صافى الربح المجمع 36 مليون جنيه خلال النصف الأول بنسبة انخفاض 15.5% عن الفترة المقارنة من العام السابق،نتيجة استبعاد أرباح شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات وإدراجها كاستثمارات متاحة للبيع.

وأشارت الشركة إلى أنه فى حالة عدم استبعاد أرباح القاهرة للتنمية وصناعة السيارات تتحول النتائج إلى زيادة ربحية بقيمة 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو 8.5% عن الفترة المقارنة من 2021.

أرابيا إنفستمنتس : القاهرة للسيارات تطالب بتعويض 150 مليون يورو من بيجو للسيارات

يُشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات منخرطة فى نزاع قضائى ضد شركة بيجو الفرنسية للسيارات ممتد منذ خمسة سنوات تقرييا بسبب فسخ تعاقد توكيل سيارات بيجو من طرف واحد.

وتلقّت الشركة فى نوفمبر 2017، خطابًا من شركة بيجو يفيد عدم نيتها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال بقطاع السيارات.

واعترضت القاهرة للتنمية على هذا القرار آنذاك باعتباره مفاجئًا، ولجأت للقضاء لتعويضها عما تسبب فيه من أضرارٍ لحِقت بها فى السوق،وطالبت بتعويض قيمته 150 مليون يورو .

وأفصحت الشركة فى مارس الماضى عن فوزها بحكم استئناف لصالحها ضد شركة بيجو في النزاع المذكور (صدر الحكم بتاريخ 28 مارس من محكمة استئناف القاهرة)، مع عودة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد (بدء النظر منذ 5 يونيو ومازالت القضية منظورة ).

أرابيا تطرح استثمارها فى العربية الدولية للمقاولات للبيع

ووافق مجلس إدارة أرابيا انفستمنتس فى 16 فبراير الماضى على طرح استثمارها فى شركة العربية الدولية للمقاولات للبيع، وتعيين مستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة لأسهمها.

كما وافق المجلس على تعيين مكتب رزقانة وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، تمهيدًا للسير فى الدراسة التفصيلية لبيع الاستثمار فى هذه الشركة.

كذلك وافقت الشركة على توصية معروضة بإعادة تبويب الاستثمار فى شركة نهضة البترول والغاز من شركة تابعة إلى استثمار يقاس بالقيمة العادلة، وأخذ ذلك بالاعتبار فى إعداد القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2021.

وأفصحت أرابيا انفستمنتس فى 4 يناير الماضى عن قيام شركتها التابعة، رواج للتمويل الاستهلاكى، بإصدار سندات توريق بقيمة 305 ملايين جنيه، بمدة استحقاق 5 سنوات.

وبلغت قيمة الطرح نحو 305 ملايين جنيه بقيمة اسمية 100 جنيه مصري للسند الواحد، تم الاكتتاب فيها بالكامل من المؤسسات المالية ومنها بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك العربى الإفريقي الدولي والبنك الأهلى المتحد.