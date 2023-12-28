«أرابيا إنفستمنتس» تضخ 105 ملايين جنيه في «رواج للتمويل الاستهلاكي» و«يو آي فاينانس»

وافق مجلس إدارة شركة أرابيا إنفستمنتس هولدنج على ضخ 105 ملايين جنيه في شركات تابعة.

إذ قرر مجلس إدارة أرابيا إنفستمنتس هولدنج ضخ 35 مليون جنيه في شركة “رواج للتمويل الاستهلاكي”.

على أن يتم تحويلها إلى حساب الشركة تحت حساب زيادة رأس المال، مع استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ووافق مجلس إدارة الشركة على تحويل 70 مليون جنيه إلى حساب شركة “يو آي فاينانس”؛ وذلك دعمًا لموقف السيولة بالشركة، مع السير في الدراسة والعرض بشأن زيادة رأسمال الشركة وفقًا للإجراءات المتبَعة.

وتمتلك أرابيا انفستمنتس هولندج نحو 70% من الشركتين.