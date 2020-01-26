«أرابيا إنفستمنتس» ترفع رأسمال شركة تأجير تمويلى بقيمة 47.5 مليون جنيه

أعلنت شركة العربية للإستثمارات القابضة “أرابيا انفستمنتس هولدنج” عن انتهاء عملية زيادة رأسمال شركتها التابعة “يو آى فاينانس” بقيمة 47.5 مليون جنيه العاملة فى مجال التأجير التمويلى.

وقالت أرابيا انفستمنتس هولدنج فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن زيادة رأسمال يو آى فاينانس تمت بمبلغ 47.5 مليون جنيه بنسبة 146%؛ ليصبح رأسمالها المصدر 80 مليون جنيه.

وأضافت أرابيا انفستمنتس هولدنج أن هذه الزيادة سيتم استخدامها فى تنمية نشط يو آى فاينانس فى مجال التأجير التمويلى وتمويل نشاط التخصيم.

وفى السياق نفسه، أعلنت أرابيا انفستمنتس عن استكمال الاستحواذ على الحصة المتبقية لشركة أنكوليس فى يو آى فاينانس لتصبح الأخيرة مملوكة بالكامل لشركة أرابيا.

أرابيا إنفستمنتس رفعت رأسمالها فى اكتتاب نوفمبر الماضى

وأعلنت أرابيا انفستمنتس هولدنج فى 6 نوفمبر الماضى عن تغطية المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأس المال المصدر لها، بنسبة إجمالية 91.37%.

وأعلنت العربية للاستثمارات في وقت سابق عن تغطية المرحلة الأولى من الاكتتاب، بنسبة 75.55% بعدد 726 مليون سهم.

وقالت العربية للاستثمارات إن عدد الأسهم غير المكتتب فيها بالمرحلة الأولى بلغ 235.02 مليون سهم، وسيتم طرحها للاكتتاب مرة أخرى.

العربية للاستثمارات تسجل 31 مليون أرباحًا فى 6 أشهر

وسجلت أرابيا انفستمنتس هولدنج صافى ربح قدره 31.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 46.9 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2018.

وتراجعت إيرادات الشركة بشكل طفيف خلال الفترة المذكورة؛ لتسجل 715.9 مليون جنيه مقابل إيرادات بلغت 744.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتحولت الشركة للربح بقيمة 72.7 مليون جنيه خلال عام 2018 مقابل خسائر بلغت 180 مليون جنيهِ خلال عام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.4 مليار جنيه خلال 2018 مقارنة بإيرادات بلغت 1.39 مليار جنيه خلال 2017.

وقالت الشركة في وقت سابق إنها نجحت في التخلص من التزمات مالية متوارثة بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وأضافت في إفصاح سابق أنها نجحت في سداد 128 مليون جنيه من الديون البنكية في قطاع السيارات، و134 مليون جنيه من الديون البنكية ومستحقات شركة كهروميكا.

كما نجحت الشركة في معالجة وحل 63 مليون جنيه من الأعباء الضريبية المتعلقة بالشركة القابضة، إضافة إلى التخلص من الأصول التي تمثل عبئًا على الشركة.