أراء نجوم الفن حول طرح ألبومات وكليبات جديدة في أعياد الربيع

- أغنيات شم النسيم تطلقها سميرة وكارمن وتعيد مايا للغناء بعد 8 سنوات- حلمي بكر: السوق الغنائي انتهى في مصر - كارمن سليمان: استمتع بوقت مميز لطرح أغنية جديدة - ليث أبو جودة: أسعد بفرحة الناس بأغنياتي في أي مناسبةأحمد حمدي: جاء احتفال المصريين باعياد الربيع وشم النسيم ليتواكب

– أغنيات شم النسيم تطلقها سميرة وكارمن وتعيد مايا للغناء بعد 8 سنوات



– حلمي بكر: السوق الغنائي انتهى في مصر

– كارمن سليمان: استمتع بوقت مميز لطرح أغنية جديدة

– ليث أبو جودة: أسعد بفرحة الناس بأغنياتي في أي مناسبة

أحمد حمدي:

جاء احتفال المصريين باعياد الربيع وشم النسيم ليتواكب مع طرح نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لاغنيات وكليبات جديدة بمناسبة شم النسيم لكونهم يدركون ان تلك الاعمال تجذب الجمهور بصورة كبيرة وتحقق نسب مشاهدة عن اي وقت اخر؛ فتعود النجمة اللبنانية مايا نصري بعد غياب 8 سنوات في شم النسيم بألبوم “كمل لوحدك” يضم اغنيات متنوعة باللهجتين المصرية واللبنانية، كما تطرح النجمة السورية رويدا عطية اغنيتها وكليبها الجديد “خاين”، بالاضافة إلى أن شركة مزيكا قررت طرح كليب النجم الشاب مصطفى محفوظ الجديد في شم النسيم “الحب اعمى” وكذلك النجمة المغربية سميرة سعيد تطرح كليبها الجديد لاغنية ” ماعنديش وقت ” في هذه المناسبة.

نرصد في هذا التقرير اراء بعض نجوم الغناء وصناع الموسيقى حول أهمية طرح أغنيات وكليبات جديدة في اعياد الربيع وهل طرح عمل غنائي جديد في تلك المناسبة تجذب الجمهور بالفعل، وتحقق صدى أكبر من اي وقت اخر طيلة العام.

في البداية اكدت النجمة الشابة كارمن سليمان ان شم النسيم مناسبة مميزة لدى الجمهور لطرح اعمال فنية وغنائية جديدة بها ، مشيرة الى أنها طرحت منذ ايام قليلة اغنيتها الجديدة “حاسة بسعادة” وحققت صدى جيد ، وتجهز حاليا لطرح ميني البوم جديد يضم اغنيات متنوعة بمناسبة شم النسيم ، تعاونت فيه مع الملحن مدين والموزع الموسيقي احمد عبد السلام اللذين تعاونت معهما في اغنيتها الاخيرة “طول عمرنا واحد” التي قدمتها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للفجيرة .

وتابعت أن اي مناسبة مميزة يحتفل بها الناس تكون وقتا مناسبا لطرح الفنان فيها اغنية جديدة او ان يحتفل بها معهم في حفل غنائي .

ويرى النجم الشاب ليث ابو جودة انه يكون سعيدا حينما يشارك الجمهور المصري فرحته باعياد الربيع وشم النسيم اليومين الحاليين لذلك قام باحياء حفل كبير بمدينة نصر وقدم فيه اغنيات مبهجة طلبها منه الجمهور ، كما يستعد لطرح البوم غنائي جديد الايام القادمة قام بالتحضير له منذ فترة طويلة ويضم اغنيات متنوعة بمناسبة الاحتفال باعياد الربيع.

ومن جانبه، يرى الملحن حلمي بكر أن أغنيات هؤلاء المطربين في شم النسيم لن يكون لها اي صدى لانه – وفقا له ، فان سوق الغناء في مصر قد انتهى للاسف ، فقد اصبحت جميع الالحان والاغنيات متشابهة، لذلك فإن المطرب الذي يغني اليوم ياتي مطرب آخر غدا فيقضي عليه فورا.

وأضاف أن الاغنيات التي طرحت الفترة الاخيرة ما هي الا استنساخ للالحان التي قدمها اخرون مثل اغنية “أبو الرجولة” لحكيم الذي نجدها استنساخ وتقليد لاغنية “بشرة خير” للنجم حسين الجسمي.

وتابع أن أي مناسبة يتم طرح اغنيات فيها سواء شم النسيم او غيرها لو لم تكن بلحن وكلمات وتوزيعات موسيقية مميزة وصادقة فلن تصل للجمهور ولن تجد صدى لدى الناس .

وأشار بكر الى أن لغة السوق حاليا لاتستوعب وجود اصوات قوية وجيدة فقط ، وانما يجب ان تختار تلك الاصوات ما تقدمه للجمهور ، لان الجري وراء لقمة العيش اخذ الكثيرين ، والعشوائية طغت بنسبة كبيرة في الغناء والسينما.