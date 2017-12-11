أذون الخزانة ترتفع إلى 19.257 و18.838% لأجل 3 و9 شهور

خالد بدر الدين أعلن البنك المصرى المركزى أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 شهور (91 يوما) ارتفع بأكثر 0.4% فى بيع مزاد بداية الأسبوع بعد أن قفز الأسبوع الماضى بأكثر من 1.6% ليزداد من 19.171 إلى 19.257%. وذكرت وكالة رويترز أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 9 شهور (266 يوما) ارتفع بحوالى 0.5% هذا الأ



خالد بدر الدين

أعلن البنك المصرى المركزى أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 شهور (91 يوما) ارتفع بأكثر 0.4% فى بيع مزاد بداية الأسبوع بعد أن قفز الأسبوع الماضى بأكثر من 1.6% ليزداد من 19.171 إلى 19.257%.

وذكرت وكالة رويترز أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 9 شهور (266 يوما) ارتفع بحوالى 0.5% هذا الأسبوع، بعد أن قفز أيضا بأكثر من 2.5% فى مزاد بيع الأسبوع الماضى ليرتفع من 18.746% ليصل إلى 18.838%.

وتنفتح شهية المستثمرين لشراء الديون المحلية المصرية منذ أن أصدر البنك المركزى قرار التعويم منذ 3 نوفمبر من العام الماضى ورفع أسعار الفائدة الأساسية بحوالى 7% منذ ذلك الحين وحتى الآن.