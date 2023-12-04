أدڤا تبيع المرحلة الأولى من ADVIDA زايد بقيمة 350 مليون جنيه

أعلنت شركة أدڤا للتطوير العقاري عن الانتهاء من بيع أولى مراحل مشروعها “ADVIDA” بالشيخ زايد الجديدة بإجمالي مبيعات تبلغ 350 مليون جنيه للمرحلة الأولى.

يعتبر “ADVIDA” أول مشروع لشركة أدڤا للتطوير العقاري بمدينة الشيخ زايد الجديدة، منطقة الحزام الأخضر، على مساحة 21 ألف متر مربع ، حيث تم الانتهاء من 25% من البناء بالمشروع.

مكونات المشروع

ويضم المشروع مركز تجاري على مساحة 525 متر مربع، بالإضافة لمنطقة ترفيهية على مساحة 1500 متر مربع، ليكون متكامل بشكل يناسب جميع العملاء.

ويتكون من 30 وحدة سكنية تتضمن أنماط مختلفة من الفيلات المستقلة، بمساحات وتصميمات متنوعة وتتراوح مساحاتها ما بين 324 إلى 468 متر مربع، كما تم الاعتماد على الأنظمة الذكية المستدامة.

ويتم تسليم الوحدات بأنظمة الطاقة الشمسية لتلائم الأبعاد الاقتصادية والبيئية الراهنة، مع مراعاة المساحات الخضراء لتشغل نسبة 85% ، مما يضمن تجربة سكنية فريدة للعملاء و توفير رفاهية الحياة.

وصرح الدكتور أحمد الشناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدڤا للتطوير العقاري، إن شركته تحرص على تقديم منتج عقارى متميز ومستدام، ورغم تلك الظروف الاقتصادية والأزمات العالمية، وجارى بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تم بيعها بالكامل.

المشروع على مرحلتين

يتكون المشروع من مرحلتين، ومن المقرر الإنتهاء من كافة مراحل المشروع خلال العام المقبل 2024 بمستهدف مبيعات يبلغ 800 مليون جنيه مصري تقريبًا، كما تخطط الشركة لضخ 250 مليون جنيه استكمالاً لعمليات التنفيذ والتطوير بالمشروع خلال عام 2024 “

وأضاف الشناوي، “يأتي هذا المشروع تماشيًا مع خطة الدولة و رؤية مصر 2030 فى النهضة العمرانية الحضارية و آيضا انشاء المجتمعات المستدامة.

تتبنى أدڤا للتطوير العقاري فكر ورؤية مستقبلية من خلال خطتها الاستراتيجية والنمو بشكل تدريجى لدعم مكتسبات الشركة وضمان استمرارية كيانها وتطويرها، وتعتمد ادڤا على دعم العمل الجماعي من خلال مواردها البشرية الطموحة ذو الكفاءة والفاعليه وذلك لتحقيق أعلى معدلات النمو والتنمية.

مشروعات قادمة

والجدير بالذكر أن أدڤا للتطوير العقاري تستعد لطرح مشروع جديد على مساحة 20 فدانًا بمدينة الشيخ زايد الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من تقنين أوضاع الأرض

ومن المقرر أن يتم طرح هذا المشروع فى النصف الثانى من العام المقبل 2024 بعد الانتهاء من التصميمات الخاصة به، واستخراج القرار الوزارى والتراخيص.

بالإضافة الى أن ادڤا تمتلك خطة توسعية بالداخل والخارج للتوسع داخل قطاع التطوير العقارى و زيادة الحصة السوقيه بغرب القاهره “داخلياً “و ذلك رغم التحديات التي تواجه السوق العقاري إلا أنها تعمل على صناعة منتجات عقاريه تواكب النهضة العمرانية الجديدة، وتلبى احتياجات المجتمع المختلفة، وتتماشي مع رؤية واستراتيجية الدولة فى انشاء المدن الذكية.