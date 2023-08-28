أديس القابضة تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية

أعلنت شركة أديس القابضةوتعمل تقديم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن نيتها طرح حوالي 30% من رأس مالها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023، على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 338,718,754 سهما عاديا .

ووفقًا لبيان صحفي فإن نحو 101,615,626 من الأسهم المقرر ضخها ستكون من رأس المال الحالي، وتمثل كلاً من أديس انفستمنتس هولدينج ليمتد وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة.

و عينت “أديس” المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية)وشركة جي بي مورقان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين ومنسقين دوليين.

كما عينت شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح، كما تم تعيين المجموعة المالية هيرميس و جولدمان ساكس، و جي بي مورقان، و الأهلي المالية، وجي آي بي كابيتال، وإتش إس بي سي العربية السعودية، والراجحي المالية، و السعودي فرنسي كابيتال كمديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية فيما يتعلق بالطرح.

وعلى جانب أخر تم تعيين البنك العربي الوطني ومصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي بصفتها الجهات المستلمةلشريحة المكتتبين الأفراد، إلي جانب تم تعيين شركة لازارد للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل للشركة .

وأشار البيان الصحفي إلي أن الأسهم الجديدة المقرر إصدارها والبالغ عددها نحو 237,103,128 سهما جديداً ستمثل 21% من إجمالي الطرح.

وعلى جانب أخر ستقوم الشركة أيضا بإصدار 33 , 871,875 سهما جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح، بعد خصم المصاريف المتعلقة به على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.

وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الإثنين الموافق 18 / 09 / 2023 .