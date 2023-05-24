«أدير العالمية» تطلق ملتقى «استراتيجيات الاستثمار الناجح في 3 دول» بمدينة الرياض

أعلنت شركة أدير العالمية، إحدى شركات التسويق والخدمات العقارية، عن إطلاق ملتقى “استراتيجيات الاستثمار الناجح في المملكة العربية السعودية ومصر والمملكة المتحدة”، الذي عُقد بمدينة الرياض بمشاركة عدد من الشركات في مجال التطوير العقاري والخدمات المصرفية، بما في ذلك تطوير مصر وباراجون وشركة بيركليز الإنجليزية، وعدداً من خبراء العقارات في السوق المصري والسعودي.

يهدف الملتقى إلى ربط ثلاث أسواق هامة في مجال العقارات، وهي مصر والسعودية والمملكة المتحدة، لنشر الوعي والتعرف على متطلبات كل سوق وتقريب وجهات النظر ومناقشة استراتيجيات الاستثمار الناجحة وذلك في إطار استراتيجية شركة “أدير” لتيسير أساسيات الاستثمار العقاري محليًا ودوليًا.

كما يهدف الملتقى أيضًا إلى المساهمة في شرح آليات السوق العقاري في ظل المتغيرات الدولية والبيئة الاستثمارية سريعة النمو، كما يعد فرصة لتبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات المتعلقة بسوق العقارات في تلك الدول، والتعرف على آخر التطورات والاتجاهات في هذا المجال.

و قال باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدير العالمية”: “السوق المصري يتمتع بفرص استثمارية كبيرة، وعقدنا شراكات وتحالفات في القطاع العقاري، ونسعى لتعزيز تواجدنا في هذا السوق وخلق فرص لشركائنا للانطلاق نحو العالمية، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين في الداخل والخارج، وتساهم في تطوير ونشر الوعي حول السوق العقاري والقطاع بشكل عام”.

أضاف “الصيرفي”: ” تدرك شركتنا أن مصر سوق واعدة للاستثمار، وتعتبر العقارات أحد القطاعات الحيوية في البلاد. إذ إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في مصر نموًا كبيرًا خلال الفترة القادمة، مما يفتح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا السوق”.

شهد الملتقى مشاركة نخبة من كبار قيادات القطاع العقاري وخبراء التطوير العقاري في مصر والسعودية والمملكة المتحدة، ابرزهم: ياسين جبارة مدير تطوير الاعمال في مجموعة بيركليز ببريطانيا، متعب حمد ال سعد الرئيس التنفيذي لشركة ادير القابضة، بدير رزق الرئيس التفيذي لباراجون للتطوير العقاري، احمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، اندرو رايت مدير العقارات في ادير العالمية في بريطانيا ، ابراهيم العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية، المهندس عصام كلثوم الرئيس التنفيذي لشركة اسمو للتطوير العقاري إلى جانب مجموعة من الخبراء الماليين والمصرفيين، والمستثمرين المهتمين بالقطاع في الأسواق المستهدفة.