«أدير السعودية» تستهدف ضخ وجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات ريال فى السوق المصرية

تستهدف شركة أدير للخدمات العقارية التابعة لمجموعة سمو القابضة السعودية ضخ وجذب استثمارات تلامس 5 مليارات ريال بالسوق المصرية بحلول عام 2025، عبر التعاون مع عدة مطورين عقاريين، بدأتها بالشراكة مع «باراجون» للتطوير العقاري.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «أدير» تسويق منتجات «باراجون» العقارية فى الأسواق العربية والأوروبية، خاصة بدول مجلس التعاون الخليجى.

قال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذى فى «أدير» العالمية، إن النجاح الذى حققته الشركة خلال 2021 شجعها على دخول عدد من الأسواق العقارية، مضيفًا أن مصر من الأسواق الواعدة المليئة بالفرص الاستثمارية الهامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.

وأضاف «الصيرفى» فى تصريحات لـ«المال» أن التعاون مع «باراجون» يمثل فرصة لتوسع «أدير» فى مصر، مشيرًا إلى أن شركته لديها خطة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات ريال سعودى بحلول العام 2025.

وأكد أن خطة الشركة تشمل أيضًا جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، فضلًا عن جلب فرص خارجية جيدة وإدارة المزيد من المحافظ والأصول العقارية.

وقال بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون العقارية، إن حجم مشروعات الشركة وصل إلى 120 ألف متر مربع مكاتب إدارية، تستوعب حتى 25 ألف موظف.

وأضاف «رزق» فى تصريحات لـ«المال»، إن «باراجون» موجودة بالفعل فى الأسواق الخليجية، خاصة السعودية، من خلال عمليات بيع نسبة كبيرة من الوحدات الإدارية ضمن مشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الاتفاق مع شركة بحجم «أدير» سيكون له مردود جيد، مضيفًا أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تواجد «باراجون» بشكل أكبر فى السوق السعودية لتنفيذ مشروع هناك.

وأكد أن هذا التحالف الإستراتيجى سيتيح الفرصة لانطلاق «باراجون» فى الأسواق العقارية العالمية فى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول مجلس التعاون الخليجى، كما ستمكنها من تسويق منتجاتها اعتمادًا على خبرات «أدير» فى تلك الأسواق، وتقديمها حلولًا عقارية متكاملة فى مجالات الاستثمار والبيع وتسويق وتأجير وإدارة الأصول.

وأضاف أن هذه التحالفات تمثل ركيزة أساسية لإستراتيجية «باراجون» القائمة على التوسع والتركيز على ملف تصدير العقار الذى أصبح من أهم عوامل جذب العملات الأجنبية للدولة، والمساهمة فى دعم الاقتصاد.

جدير بالذكر أن «باراجون» العقارية تأسست عام 2020 وتملك حاليًا 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وهى باراجون 1 أول مبنى إدارى ذكى وصديق للبيئة بالعاصمة على مساحة 4239 مترا، وسيتم تسليمه خلال الربع الأخير من 2023، و«باراجون 2»، مبنى إدارى على مساحة أرض 9.215 متر، وأخيرًا «باراجون 3»؛ أما أدير العالمية فتأسست عام 2012 بالسعودية كشركة تقدم حلولا عقارية متكاملة.