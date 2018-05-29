«أديداس» تكشف عن مصدر الطاقة الجديد X18+

– محمد صلاح وجابريال جيسيس ولويس سواريز يرتدوا الحذاء الجديد خلال مونديال روسيا



أطلقت أديداس لكرة القدم اليوم الحذاء الجديد X18+ المصمّم لضمان السرعة القصوى لأخطر اللّاعبين داخل المستطيل الأخضر، يشكّل هذا الحذاء جزءًا من مجموعة Energy Mode الّتي تتألّف من Predator وNEMEZIZ وCOPA مع إضافة التقنيّات المعاصرة للتكنولوجيا الحديثة.

يمنح هذا الحذاء الاستقرار والدعم الفائقين بفضل تصميمه الذي يعتمد على الابتكارات الجديدة، كما يتميّز حذاء X18+ بمواد خفيفة وجديدة كلياً توفّر أقصى درجات السُرعة بتصميم بسيط يعتمد على نظام الأربطة المُخبأة بخاصية الجورب السريع لتوفير السرعة القصوى، ويقلّص هذا النظام الاصطدام بين القدم والكرة، كما يوفر تصميم CLAW COLLAR مادّةً ليّنةً مطّاطةً تحافظ على القدم وتثبّتها وتمدّها بالدعم الأقصى.

يتميّز الحذاء ببطانة كعب X مع تقنية SPEEDFRAME™ للثبات والحركة السريعة، أما قياس الحذاء فيُعد مثالياً منذ اللحظة الأولى لارتدائه بفضل القياس الفوري لتقنية TECHFIT التي تمنح للكعب ثباتًا تامًّا، مصمّمًا لتوفير الراحة للقدم أثناء الحركات السريعة.

تضمن المواد المبتكرة تحكمًا كاملاً حتى مع السرعات العالية إنّ نسيج SKELETAL WEAVE مصنوع من شبكة مضفرة رقيقة للغاية تضمن لمسة تفاعليّة أفضل وشعور بالخفة، يوفّر نظام SPEEDMESH الجديد الراحة الفوريّة ويؤمّن التحكّم بجودة عالية.

تتوفّر مجموعة الطاقة X 18+ أيضًا في إصدارات Cage وStreet. يتمتّع إصدار Cage بنفس تصميم CLAW COLLAR، ونفس ألوان الحذاء “العادي”. تتميّز مجموعة الطاقة X18+ بتصميم نعل BOOST ™ وبمسامير الركض.

صرّح سام هاندي، نائب رئيس التصميم في أديداس، قائلًا: “تشكّل مباريات كأس العالم محطة بالغة الأهميّة في مسيرة أي لاعب. ويكمن التحدي بالنسبة لنا كمصممين في ابتكار حذاء يسلّط الضوء على مواهب الرياضيين المذهلة في الملاعب والساحات الرياضية في العالم. لقد قمنا بتصميم منتج خفيف الوزن وبسيط للغاية في مجموعة الطاقة X 18+، وذلك لتوفير مستوى عالٍ من الدعم المطلوب للاعبين الأكثر حركة ونشاطاً. ومع استمرارنا في ابتكار وتصميم الأحذية، نعتقد أن هذا المنتج يقدم إمكانات جديدة للاعبين ونحن متحمسون لرؤيتهم في ملاعب روسيا.”

وسيرتدى حذاء مجموعة الطاقة X 18+ أهمّ اللّاعبين في مباراة كأس العالم “روسيا2018″، التى ستنطلق يوم 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 15 يوليو المقبل، مثل محمد صلاح وجابريال جيسيس ولويس سواريز.