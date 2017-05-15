أديداس تفوز على نايك في مباراة رعاية الأندية الكبرى

فازت شركة أديداس الألمانية للمنتجات الرياضية هذا العام، على منافستها نايك الأمريكية، للسنة الثالثة على التوالى، بعد أن وصل إلى نهائى بطولة UEFA الأوروبية فريقا مانشستر يونايتيد البريطانى وأياكس الهولندى، اللذان يحملان شعار أديداس على ملابس اللاعبين وأحذيتهم.

وذكرت وكالة بلومبرج أن شعار أديداس يحمله أيضا فريقا يوفنتوس الإيطالى وريال مدريد الإسبانى اللذان وصلا أيضا إلى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، ويحمل أيضا شعار أديداس الفرق التى فازت أو على وشك الفوز ببطولات إنجلترا وألمانيا وإيطاليا، والتى تعد من أقوى بطولات كرة القدم فى قارة أوروبا.

واستطاعت شركة أديداس أن ترعى العديد من كبرى الفرق الرياضية فى أوروبا، بعدما أنفقت العام الماضى حوالى 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) على تسويق شعارها كما تنوى زيادة ميزانية تسويقها بحوالى مليار يورو آخر بحلول عام 2020.

ومع ذلك فقد وقعت شركة نايك عقدا لمدة 15 سنة مع فريق تشيلسى البريطانى بقيمة 900 مليون جنيه استرلينى (1.1 مليار دولار) بعد أن انتهى تعاقد تشيلسى مع أديداس العام الماضى.

ورغم المنافسة الشديدة بين أديداس وغيرها من شركات المنتجات الرياضية العالمية، مثل نايك وبوما وأندر أرمور، إلا أن أديداس تفوقت عليهم جميعا خلال العامين الماضيين، بمبيعات تجاوزت 5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحقق فوزا ثالثا مع نهاية العام الحالى بالمقارنة مع مبيعات 4.5 مليار دولار لنايك خلال نفس العامين.

وكان حظ أديداس رائعا هذا العام لأن العديد من فرق كرة القدم التى تعاقدت معها حققت بطولات ومنها بايرن ميونيخ الذى فاز ببطولة البونديسليجا الألمانية، وفريق تشيلسى الفائز بالدورى الإنجليزى، ويوفنتوس الذى يقود الدورى الإيطالى، غير أن بطولة لا ليجا الإسبانى مازالت مفتوحة بين ريال مدريد حامل شعار أديداس و برشلونة حامل شعار نايك، كما أن نايك ترعى نهائى البطولة الفرنسية بين الفريقين موناكو وباريس سان جيرمان.