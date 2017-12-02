أديداس تتوقع قفزة في المبيعات بفضل كأس العالم

ترعى 11 منتخبًا فى روسياخالد بدر الدينأعلن كاسبر رورشتيد، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس لصناعة للملابس والأدوات الرياضية، اليوم السبت، أن الشركة الألمانية تتوقع زيادة كبيرة في مبيعاتها من قمصان كرة القدم مع اقتراب نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية 2018 في روسيا، وفي ظل ارتباط الشركة بعقود ر

ترعى 11 منتخبًا فى روسيا







خالد بدر الدين

أعلن كاسبر رورشتيد، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس لصناعة للملابس والأدوات الرياضية، اليوم السبت، أن الشركة الألمانية تتوقع زيادة كبيرة في مبيعاتها من قمصان كرة القدم مع اقتراب نهائيات كأس العالم للعبة الشعبية 2018 في روسيا، وفي ظل ارتباط الشركة بعقود رعاية مع ثلاثة من أبرز منتخبات البطولة.

وقال رورشتيد، في مقابلة مع صحيفة راينيش بوست: ”في كرة القدم نحن نتصدر السوق حول العالم بكل جدارة، ونحن نرعى 11 منتخبًا في كأس العالم في العام المقبل، كما أن أديداس هي الراعي الرسمي لكأس العالم وهي منذ مدة طويلة المورد الأول للملابس والأحذية والكرات”.

وذكرت وكالة رويترز أن رورتشيد يتوقع بصفة عامة زيادة في مبيعات قمصان أديداس في 2018 بسبب نهائيات كأس العالم، ويتمنى أن تحقق فرق أديداس أقصى تقدم ممكن البطولة حيث ترتبط بعقود رعاية مع ثلاثة من المنتخبات المرشحة للتنافس على اللقب وهي ألمانيا وإسبانيا والأرجنتين.

وكانت منافستها الأكبر نايكي الأمريكية في النهائيات السابقة في 2014 للمرة الأولى التى كانت ترعي فيها عددًا أكبر من المنتخبات، بما في ذلك البرازيل صاحبة الضيافة، لكن أديداس عادت للتفوق من جديد بعد ذلك وهي الآن ترعى العدد الأكبر من منتخبات كأس العالم 2018 بما في ذلك روسيا الدولة المنظمة.