أديداس تتراجع عن اعتراضها على علامة تجارية تشبه شعارها

تراجعت شركة أديداس، عملاق إنتاج الملابس الرياضية، وأعلنت سحب مطالبتها لمكتب العلامات التجارية الأمريكي برفض طلب للحصول على علامة تجارية لحركة (بلاك لايفز ماتر) “حياة السود مهمة” تضم خطوطا ثلاثة متوازية، بحسب وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم الشركة الألمانية “ستسحب أديداس اعتراضها على طلب العلامة التجارية لمجموعة بلاك لايفز ماتر جلوبال نتوورك فاونديشن في أقرب وقت ممكن” من دون تقديم سبب للقرار.

كانت أديداس قد أبلغت المكتب يوم الإثنين بأن تصميم علامة الشرائط الصفراء لمجموعة بلاك لايفز ماتر جلوبال نتوورك فاونديشن قد يحدث التباسا مع علامتها التجارية الشهيرة المكونة من ثلاثة خطوط.

وسعت الشركة الألمانية لإعاقة طلب المجموعة استخدام هذا التصميم على سلع تبيعها هي أيضا كالقمصان والقبعات والحقائب.

ولم يرد ممثلون عن حركة (بلاك لايفز ماتر) على طلب تعليق أمس الثلاثاء.

وقالت أديداس في المطالبة إنها تستخدم شعارها منذ عام 1952 وإنه اكتسب “شهرة عالمية وتقديرا كبيرا من العامة”.

ومنذ عام 2008، رفعت أديداس أكثر من 90 دعوى قضائية ووقعت أكثر من 200 اتفاق تسوية فيما يتعلق بعلامتها التجارية ذات الشرائط الثلاثة، وذلك طبقا لوثائق محكمة من دعوى قضائية رفعتها الشركة ضد دار أزياء المصمم الأمريكي توم براون.

وقضت المحكمة في يناير بأن تصميم شعار دار الأزياء لم ينتهك حقوق العلامة التجارية لأديداس.