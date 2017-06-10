أحمد الدسوقى
أديب : مفيش حد خاين فى البلد.. وتيران وصنافير مش ماتش كورة
أحمد الدسوقىأكد الإعلامى عمرو أديب أنه لا يوجد أى شخص خائن فى مصر، مطالبًا بعدم المزايدة على أحد فى قضية تيران وصنافير.وقال أديب، خلال برنامجه "كل يوم": "تيران وصنافير مش ماتش كورة علشان كل واحد يقول رأيه فيها، ده موضوع محتاج وثائق ومستندات".وتابع: "البعض أرسل تهديدات لجيش بلده بخصوص تيرا
أكد الإعلامى عمرو أديب أنه لا يوجد أى شخص خائن فى مصر، مطالبًا بعدم المزايدة على أحد فى قضية تيران وصنافير.
وقال أديب، خلال برنامجه “كل يوم”: “تيران وصنافير مش ماتش كورة علشان كل واحد يقول رأيه فيها، ده موضوع محتاج وثائق ومستندات”.
وتابع: “البعض أرسل تهديدات لجيش بلده بخصوص تيران وصنافير، وهذا أمر لا يليق، وبدل ما تهدد طلّع المستندات التى تؤكد صحة ما تقول”.
وطالب الشعب المصرى بعدم إرهاب النواب لمدة 3 أيام فقط؛ حتى يتم مناقشة الأزمة فى البرلمان بكل حيادية.
الجدير بالذكر أن البرلمان سيبدأ، غدًا، فصل جديد من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والمعروفة إعلاميًّا باتفاقية “تيران وصنافير”، إذ تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب لأول مرة الاتفاقية، بعد موافقة الحكومة عليها وإحالتها للبرلمان في 29 ديسمبر الماضي.