أديب : مفيش حد خاين فى البلد.. وتيران وصنافير مش ماتش كورة

أحمد الدسوقىأكد الإعلامى عمرو أديب أنه لا يوجد أى شخص خائن فى مصر، مطالبًا بعدم المزايدة على أحد فى قضية تيران وصنافير.وقال أديب، خلال برنامجه "كل يوم": "تيران وصنافير مش ماتش كورة علشان كل واحد يقول رأيه فيها، ده موضوع محتاج وثائق ومستندات".وتابع: "البعض أرسل تهديدات لجيش بلده بخصوص تيرا

أحمد الدسوقى

أكد الإعلامى عمرو أديب أنه لا يوجد أى شخص خائن فى مصر، مطالبًا بعدم المزايدة على أحد فى قضية تيران وصنافير.





وقال أديب، خلال برنامجه “كل يوم”: “تيران وصنافير مش ماتش كورة علشان كل واحد يقول رأيه فيها، ده موضوع محتاج وثائق ومستندات”.

وتابع: “البعض أرسل تهديدات لجيش بلده بخصوص تيران وصنافير، وهذا أمر لا يليق، وبدل ما تهدد طلّع المستندات التى تؤكد صحة ما تقول”.

وطالب الشعب المصرى بعدم إرهاب النواب لمدة 3 أيام فقط؛ حتى يتم مناقشة الأزمة فى البرلمان بكل حيادية.