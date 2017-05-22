أديب لمحافظ المركزى: قفلت نفس المستثمرين بعد ما رفعت الفائدة

- القرار يحتاج إلى قرارات أخرى عاجلةأحمد الدسوقىأكد الإعلامى عمرو أديب أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة 2% دفعة واحدة سيدمر الاستثمار فى مصر إذا لم تتبعه قرارات أخرى تشجع مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.وأشار أديب خلال برنامجه "كل يوم" إلى أن أى مستثمر كان يدرس دخول السوق المصرية س

– القرار يحتاج إلى قرارات أخرى عاجلة



أحمد الدسوقى

أكد الإعلامى عمرو أديب أن قرار البنك المركزى برفع الفائدة 2% دفعة واحدة سيدمر الاستثمار فى مصر إذا لم تتبعه قرارات أخرى تشجع مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار أديب خلال برنامجه “كل يوم” إلى أن أى مستثمر كان يدرس دخول السوق المصرية سيفكر مرارا وتكرارا قبل اتخاذ هذا القرار، موجها حديثه لمحافظ البنك المركزى طارق عامر قائلا: “لما رفعت الفائدة قفلت نفس المستثمرين عن الاستثمار فى مصر”.

وتابع: “شوف السوق عايز إيه واعمله، وفى محافظين بنوك مركزية عالمية شغالين صح وشاطرين وبيعملوا قرارات طول الوقت لتشجيع الاستثمار فى دولهم”.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.