أديب لـ الشباب: انتوا مش مضطهدين فى البلد علشان تطلبوا اللجوء لكندا

أحمد الدسوقى:أكد الاعلامى عمرو اديب، أن الشباب فى مصر لا يعانون من اضطهاد أو تعذيب لكى يطلبوا اللجوء سياسيا إلى دولة كندا أو اى دولة أخرى.وقال أديب خلال برنامجه "كل يوم": مش لاقى سبب مقنع علشان الشباب يطلب اللجوء السياسى سافروا بس متطلبوش اللجوء لاى دولة وتتنازلوا عن جنسيتكم وانا عارف كويس ان

أحمد الدسوقى:

أكد الاعلامى عمرو اديب، أن الشباب فى مصر لا يعانون من اضطهاد أو تعذيب لكى يطلبوا اللجوء سياسيا إلى دولة كندا أو اى دولة أخرى.

وقال أديب خلال برنامجه “كل يوم”: مش لاقى سبب مقنع علشان الشباب يطلب اللجوء السياسى سافروا بس متطلبوش اللجوء لاى دولة وتتنازلوا عن جنسيتكم وانا عارف كويس ان الوضع صعب فى البلد”.

وتابع ساخرا:”لو كان حد مضطهد فى البلد فأنا وكل واحد بيشجع الزمالك ومن حقنا نطلب اللجوء لأى بلد”.

وكانت السفارة الكندية بالقاهرة قد نفت التقارير التى نشرتها بعض وسائل الإعلام وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص تغيير سياستها لهجرة مواطنى مصر ودول أخرى إلى كندا مؤكدةً أنها معلومات زائفة وغير دقيقة.

وأوضحت فى البيان الذى نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى»فيس بوك« أمس، أن سياستها تجاه اللجوء تتمثل فى أن يتقدم اللاجئ بطلب لجوء عند أى مدخل حدودى لوكالة خدمات الحدود الكندية التى ستحدد ما إذا كان الشخص مؤهلاً لذلك أم لا.

وتابعت: «إذا كان هذا الشخص مؤهلاً سيتم تحويله لقسم حماية المهاجرين التابع للمجلس الكندى للهجرة واللاجئين للنظر».