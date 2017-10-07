أديب: لا يحق الهتاف إلا لمصر فقط

معلقا على واقعة إجبار تلاميذ مدرسة على الهتاف للمسؤولينأحمد الدسوقى قال الإعلامى عمرو أديب، مساء اليوم السبت، إنه لا يحق الهتاف إلا لمصر فقط.جاء تعليق أديب أثناء برنامجه المتفلز "كل يوم" الذي يبث يوميا على قناة أون تي في الفضائية الخاصة، معلقا على واقعة إجبار تلاميذ مدرسة على الهتاف

معلقا على واقعة إجبار تلاميذ مدرسة على الهتاف للمسؤولين

أحمد الدسوقى



قال الإعلامى عمرو أديب، مساء اليوم السبت، إنه لا يحق الهتاف إلا لمصر فقط.

جاء تعليق أديب أثناء برنامجه المتفلز “كل يوم” الذي يبث يوميا على قناة أون تي في الفضائية الخاصة، معلقا على واقعة إجبار تلاميذ مدرسة على الهتاف للمسؤولين مؤخرا

وأكد أديب أن هذه الواقعة لا تربي مواطنين أحرارا ولا تخلق جيلا على قدر المسؤولية.

وطالب بسرعة التحقيق مع المتورطين فى هذه الواقعة، واصفا إياها بـ”الجريمة”.

ومؤخرا انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لتلاميذ مدرسة الصلعا الابتدائية بمحافظة سوهاج، يهتفون للمسؤولين بالدولة على رأسهم المحافظ ورئيس الجمهورية .