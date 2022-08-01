أدى لمصرع وإصابة 4 أشخاص.. ضبط المتسببة في حادث «جيت سكي» بـ«مارينا 2»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتسببة في حادث تصادم موتوسيكل مائي «جيت سكي» وقارب أفراد «هوائي» في قرية مارينا 2، بمحافظة مطروح، ما أدى لمصرع شخص وإصابة 3 أشخاص.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تردد على بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل مائي “جيت سكي”، وقارب أفراد هوائب بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2، وهروب مرتكبة الواقعة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجاري تبلغ لقسم شرطة مارينا بمديرية أمن مطروح بوقوع حادث تصادم بالبحيرة الشمالية بقرية مارينا 2 بين “جيت سكى” قيادة طالبة -مقيمة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة- وقارب هوائي يستقله أربع أشخاص صيدلي “متوفي”، زوجته ونجليه بهما إصابات متفرقة، إثر الحادث ونقلهم لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وضبط المتسببة في الحادث في حينه، وبسؤالها أفادت بإصطدامها بالمذكورين دون قصد، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.