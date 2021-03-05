أدى لمصرع وإصابة 23 شخصًا.. تفاصيل حادث تصادم طريق الكريمات وضبط المتسبب

وقع بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق مقطورة وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق، واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص"، أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط.

لقى 18 شخصًا مصرعهم وأصيب 5 آخرين، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بعد تصادم سيارة نقل به “مقطورة” في طريق الكريمات “الصحراوي الشرقي”، وألقت القبض على المتسبب في الحادث.

وفاة 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين في تصادم مقطورة بميكروباص

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا عن انقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل “مقطورة” قيادة سائق -مقيم ببني سويف- بالطريق المنوه عنه، انفجر الإطار الأمامي بها.

اختلال عجلة قيادة مقطورة واصطدامها بميكروباص

وأضاف الفحص أن ذلك أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق، واصطدامها بالمواجهة بـ”ميكروباص”، أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط.

وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 5 أشخاص، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم “الميكروباص”، ونقلت الجثامين والمصابين إلى عدد من المستشفيات.

ضبط سائق النقل

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد سيارة النقل المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.