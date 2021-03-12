أدى لمصرع مواطن وإصابة شرطي.. الداخلية: ضبط مجرم أطلق النار تجاه قوة أمنية بأسوان

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم السبت- عن إلقاء القبض على عنصر إجرامي في محافظة أسوان، بعد تورطه في إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية، مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة فرد شرطة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات وتحديد وضبط مرتكب واقعة إطلاق أحد الأشخاص يستقل (تروسيكل) أعيرة نارية تجاه قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة، بمديرية أمن أسوان، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز والفرار هاربًا.

وتابعت أن ذلك أدى إلى وفاة أحد المواطنين -سائق مركبة “توك توك”، تصادف مرورة بالمركبة قيادته بمكان الواقعة، وإصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق ناري.

وتشكل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة.

وتبين أنه عنصر إجرامي -مقيم بدائرة المركز- سبق اتهامه في قضيتى “مخدرات، سلاح”، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد في قضية مخدرات.

وتبين هروبه من محل إقامته واختبائة لدى أحد أقاربه، بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، بندقية آليه وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خشية ضبطه والتنفيذ عليه في الحكم الصادر ضده، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.