أدى لمصرع طالب وإصابة آخر.. ضبط المتسبب في حادث مروري بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة اصطدام سيارة بشخصين في محافظة القاهرة والتسبب بوفاة أحدهما «طالب» متأثرًا بإصابته وإصابة آخر بعد وقوع حادث مروري.

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بوفاة طالب -مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول- إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وإصابة آخر مقيم بذات العنوان، بسحاجات وكسور متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابه إثر اصطدام سيارة “مجهولة” بهما أثناء استقلالهما دراجة نارية “قيادة الأول”.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها.

وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل انصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المارة عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.