أدوية الحكمة مصر: ندعم الاستثمار في توطين الخبرات العالمية عبر الاستفادة من الشركات والمصانع الشقيقية لنا حول العالم

أكد مسعود عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة أدوية الحكمة مصر، التابعة لشركة “الحكمة” العالمية متعددة الجنسيات، أن شركته لديها الحرص على دعم الاستثمار في توطين الخبرات العالمية بالاستفادة من خبرات الشركات والمصانع الشقيقة لها في الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وألمانيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعم عملياتها المحلية وتعزيزها.

وقال العضو المنتدب في حوار مع “المال” تنشره اليوم، أن الحكمة – مصر تمتلك مركزًا للبحث والتطوير، كما تركز على تطوير الاستثمارات في مجالات العلاجات المتطورة، ومواصلة جهودها في توفير صحة أفضل للمرضى.

وذكر “عبدالمجيد” أن الشركة تعمل على توفير المستحضرات الدوائية المصنعة محليًّا للأورام بجميع أشكالها منذ عدة سنوات وبجودة عالية، وبالتالي تعتبر هي الشركة الأولى لتصنيع أدوية الأورام في مصر بنوعيها.

وأوضح أن الشركة طرحت في نهاية عام 2020 مستحضرات جديدة لعلاج سرطان الرئة، ما يمثل إضافة نوعية لمحفظة الحكمة – مصر في مجال علاج الأورام، والتي تشمل علاجات أمراض سرطان الدم النخاعي المزمن والورم النقوي المتعدِّد، وسرطان القولون، والمستقيم وسرطان المثانة، وخلال العام الحالي طرحت مستحضرات جديده في الروماتيزم والتصلب المتعدد.