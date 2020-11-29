«أدوية الحكمة مصر» تطرح مستحضرات جديدة لعلاج سرطان الرئة

أعلنت شركة “أدوية الحكمة مصر” عن تجديد التزامها تجاه المرضى من خلال طرح مستحضرات جديدة ومتطورة لعلاج سرطان الرئة.

وبصفتها شركة مصنعة لأدوية الأورام في مصر يعد إتاحة العلاج الجديد لسرطان الرئة، إضافة مهمة لمحفظة الشركة في مجال علاج الأورام التي تتكون من علاجات أمراض سرطان الدم النخاعي المزمن والورم النقوي المتعدِّد وسرطان الثدي و سرطان القولون والمستقيم.

ومنذ عام 2016 ، تقوم شركة أدوية الحكمة مصر بتوفير مختلف الأصناف العلاجية بجودة وأسعار مناسبة من خلال استخدام التقنيات المبتكرة في مجال الصناعات الدوائية، مما يساهم بشكل كبير في خفض التكلفة والأعباء على القطاع الصحي والمرضى في مصر.

وتعمل الشركة على توفير المستحضرات الدوائية المصنعة محلياً للأورام بجميع أشكالها وبجودة عالية، حيث يعد السوق المصرية من أهم وأكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مسعود عبد المجيد العضو المنتدب لمجموعة شركات الحكمة – مصر: “نسعى كمجموعة شركات متخصصة في الصناعات الدوائية إلى بناء وتعزيز محفظة مستحضرات دوائية محلية لعلاج الأورام بجميع أشكالها وبجودة عالية.

وأضاف أن شركة أدوية الحكمة تواصل جهودها في مجال الأبحاث والتطوير والابتكار وذلك من أجل الوصول إلى حلول متقدمة من شأنها أن تساعد أفراد المجتمع على تعزيز صحتهم، وتوفير البديل المحلي بدلاً من الاستيراد.

وأشار إلى أن الشركة قامت بضخ استثمارات تبلغ قيمتها 27 مليون جنيه مصري لتطوير تقنيات التصنيع الحديثة بشكل مستمر، وتقديم الحلول لإنتاج المستحضرات الدوائية للجرعة الصلبة عن طريق الفم وتوفيرها بشكل دائم.

وأضاف أن الاستثمار الإضافي امتداد لاستثمارات مجموعة شركات الحكمة العالمية في السوق المصرية، وذلك عبر الاستفادة من نقل واستقطاب الخبرات والتكنولوجيا المماثلة لمصانع مجموعة شركات الحكمة في كل من البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا والأردن لإنتاج مستحضرات علاجية محلية مماثلة في مصر .



وتسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس في أكثر من 50 دولة حول العالم ،ومنذ أكثر من 40 عاماً، تقدم الحكمة أدوية ذات جودة، وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة.

ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي، وتتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وتعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن من جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم.

تقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية كما يعمل لديها 8600 موظف، كما تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم.