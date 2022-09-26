أدوية "الحكمة مصر" تخطط لضخ مزيد من الاستثمارات سنويًّا في تطوير التقنيات وتقديم حلول إنتاج المستحضرات

قال مسعود عبدالمجيد العضو المنتدب لشركة أدوية الحكمة مصر، التابعة لشركة “الحكمة” العالمية متعددة الجنسيات، أن شركته تخطط لضخ استثمارات جديدة سنويًّا لتطوير تقنيات التصنيع الحديث باستمرار، وتقديم الحلول الفعالة لإنتاج المستحضرات الدوائية للجرعات الصلبة عن طريق الفم وتوفيرها بشكل دائم.

وأشار “عبدالمجيد” في حوار مع “المال” تنشره اليوم، إلى أن أدوية الحكمة مصر ضخت العام الماضي استثمارات كبيرة في تطوير إمكانيات التصنيع ونقل التكنولوجيا.

وأكد أن قطاع الدواء المصري يُعَدّ من الأسواق الاستثمارية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الدعم الكبير من القيادة السياسية وهيئة الدواء ومسئولي السياسة النقدية في مصر.

ويرى العضو المنتدب أن الدولة اتخذت خطوات هامة نحو توطين صناعة الدواء من خلال البدء في تدشين هيئه الدواء، وهيئة الشراء الموحد، وتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل التي دفعت القطاع نحو التحول إلى شكل أكثر تنظيمًا وسهولة.