«أدويا»: ضخ 500 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 2023

تعتزم شركة “أدويا للصناعات الدوائية”، ضخ استثمارات جديدة خلال العام المقبل بقيمة 500 مليون جنيه توجه لإضافة خطوط إنتاج وتطوير الحالية بالمصنع القائم .

وكشف الدكتور محمد خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة “أدويا”، إنها تعتزم إضافة خطين جديدين للإنتاج للبيولوجي والمنطقة العقيمة وتطوير القائمة بشكل فعلي خلال 2023، عبر ضخ استثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، تُوزع ما بين التمويل الذاتي والبنكي .

ولفت إلي أن “أدويا” بدأت مفاوضات حالية مع 3 بنوك محلية حكومية لتدبير الجزء البنكي، بواقع 300 مليون جنيه، منوهًا أن الشركة تمتلك خلال الوقت الحالي 5 خطوط إنتاج .

محمد خطاب : نستهدف إضافة خطين للإنتاج البيولوجي والمنطقة العقيمة

وأضاف خطاب في حوار صحفي مع “المال”، أن “أدويا” تعمل بـ 5 قطاعات دوائية منذ التأسيس فيما يتعلق بالشق البشري بإنتاج أدوية القلب، و المسكنات، والجهاز الهضمي، وصحة الرجل والمضادات الحيوية.

وعلى جانب أخر أوضح أن الشركة تعمل بإنتاج الأدوية البيطرية وتُعد واحدة من الكيانات الرائدة بسوق الدواء البيطري، ولديها حوالي 80 منتج في القطاعات المختلفة .

وقال إن إيرادات شركة “أدويا” مقسمة بواقع 80% بالنسبة لمبيعات الأدوية البشرية و 10% لنظيرتها البيطرية، و 10% آخر للصادرات من القطاعين .

وأشار إلي أن الشركة تمتلك مصنع واحد للانتاج بمنطقة العاشر من رمضان ويُقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويُخصص لإنتاج الأدوية البشرية والبيطرية سواء الصلبة أو السوائل أو الحقن أو البودر، إلي جانب منطقة عقيمة لتصنيع الأموبلات .

وقال إن شركة “أدويا” تُخطط للدخول في إنتاج أنواع جديدة من الأدوية التي تعمل بالتكنولوجيا المتطورة، مثل الأدوية البيولوجية خلال العام المقبل، إلي جانب الجهاز التنفسي، والسكر، والأورام .

ونوه بأن صناعة الأدوية البيولوجية في السوق المحلية محدودة جدًا، وهي تمثل العلاجات التي تستخدم في الفشل الكلوي وغسيل الكلي، وأخرى للمناعة، وغيرها للسرطانات، ومن بينها سرطان الثدي .

ولفت إلي أن الشركة تستهدف طرح حوالي 15 منتج جديد خلال العام المقبل متنوعة ما بين البشري والبيطري، من إجمالي الـ100 تحت التسجيل .

وأوضح أن”أدويا” تُخطط لزيادة قيمة مبيعاتها لتصل إلي 1.600 مليار جنيه خلال العام المقبل مقارنة مع 1.200 مليار جنيه مستهدفة بنهاية 2022 الجاري .