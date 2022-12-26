«أدويا» تحقق 780 مليون جنيه مبيعات في أول 6 شهور من 2022

حققت شركة «أدويا» مبيعات بقيمة 780 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

ووصلت مبيعات الشركة المصرية للكيماويات والأدوية «أدويا» إلى 1.3 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021

وتأسست «أدويا» كشركة مساهمة مصرية عام 1984 بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 47 لعام 1974 وهي شركة إنتاج ادوية بشرية، وبيطرية، ومبيدات حشرية، وتمتلك مصنعين الأول بمدينة العاشر من رمضان، والثاني بمدينة العبور.

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء في مصر جودتها كبيرة، مضيفًا أن صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر من حيث القيمة المالية، و93% من عدد الوحدات الدوائية.

وأكد أن هناك حاجة لنظام واضح لتسعير أو لتداول الدواء في مصر، لأن الأمر حاليًا معتمد على بعض الاجتهادات، بدون ثوابت واضحة وليس الأفضل للكثير من المستثمرين، خاصة أن صناعة الدواء تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك 170 مصنعا للدواء في مصر يوفر ما يقرب من 500 ألف وظيفة، مشيرًا إلى أن قطاع صناعة الدواء قوي، ولكن هناك حاجة لتنظيم هذه الصناعة.



قال دكتور محي حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، إن الصادرات المستهدفة للقطاع ستصل إلى 2 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأضاف أن قطاع الدواء المصري لديه الإمكانيات اللازمة للوصول بحجم صادراته، يعد تحدٍ كبير أمام القطاع، مشيرًا إلى أن صادرات الأدوية حاليا لا تتعدى 285 مليون دولار، بينما تصل قيمة صادرات القطاع بأكمله من الأدوية، ومستحضرات تجميل، والمستلزمات طبية إلى 800 مليون دولار.