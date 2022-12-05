«أدويا» تحقق مبيعات بقيمة 387 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «أدويا» مبيعات بقيمة 387 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من 2022.

ووصلت مبيعات الشركة المصرية للكيماويات والأدوية «أدويا» إلى 1.3 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن صناعة الدواء في مصر جودتها كبيرة، مضيفًا أن صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر من حيث القيمة المالية، و93% من عدد الوحدات الدوائية.

وأكد أن هناك حاجة لنظام واضح لتسعير أو لتداول الدواء في مصر، لأن الأمر حاليًا معتمد على بعض الاجتهادات، بدون ثوابت واضحة وليس الأفضل للكثير من المستثمرين، خاصة أن صناعة الدواء تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك 170 مصنعا للدواء في مصر يوفر ما يقرب من 500 ألف وظيفة، مشيرًا إلى أن قطاع صناعة الدواء قوي، ولكن هناك حاجة لتنظيم هذه الصناعة.

أعلنت «أدويا» في وقت سابق عن تعيين الدكتور محمد خطاب في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد استحواذ تحالفًا استثماريًا يضم البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، ومؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل للتنمية، وصندوق استثمار إنجليزى، على شركة «أدويا» بحوالى 1.8 مليار جنيه.

وتأسست «أدويا» كشركة مساهمة مصرية عام 1984 بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 47 لعام 1974 وهي شركة إنتاج ادوية بشرية، وبيطرية، ومبيدات حشرية، وتمتلك مصنعين الأول بمدينة العاشر من رمضان، والثاني بمدينة العبور.