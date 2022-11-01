«أدويا» تحقق مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه في 2021

حققت الشركة المصرية للكيماويات والأدوية «أدويا» مبيعات بقيمة 1.3 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021

أعلنت «أدويا» في وقت سابق عن تعيين الدكتور محمد خطاب في منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد استحواذ تحالفًا استثماريًا يضم البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، ومؤسسة المملكة المتحدة للاستثمار المؤثر والتمويل للتنمية، وصندوق استثمار إنجليزى، على شركة «أدويا» بحوالى 1.8 مليار جنيه.

وتأسست «أدويا» كشركة مساهمة مصرية عام 1984 بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 47 لعام 1974 وهي شركة إنتاج ادوية بشرية، وبيطرية، ومبيدات حشرية، وتمتلك مصنعين الأول بمدينة العاشر من رمضان، والثاني بمدينة العبور.

قال دكتور محي حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، إن الصادرات المستهدفة للقطاع ستصل إلى 2 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأضاف أن قطاع الدواء المصري لديه الإمكانيات اللازمة للوصول بحجم صادراته، يعد تحدٍ كبير أمام القطاع، مشيرًا إلى أن صادرات الأدوية حاليا لا تتعدى 285 مليون دولار، بينما تصل قيمة صادرات القطاع بأكمله من الأدوية، ومستحضرات تجميل، والمستلزمات طبية إلى 800 مليون دولار.

وأوضح «حافظ» أن مصر تصدر لحوالي 70 دولة، ونقوم بتصدير كميات كبيرة أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة، رغم أن صادرات الأردن من الأدوية تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، لافتًا إلى أن ذلك نتيجة سعر الأدوية في بلد المنشأ التي تعد مرجعية للدول.

وأشار إلى أن الدول الإفريقية تستورد أدوية بنحو 18 مليار دولار سنويا لا تمثل فيها صادرات مصر إلا 75 مليون دولار فقط، ورغم وجود شركات عالمية في مصر وتقوم بالتصدير لأفريقيا إلا أنها لا تقوم بذلك من شركاتها في مصر.