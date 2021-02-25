أدواره بارزة بالتشييد والأعمال الخيرية.. رحيل شيخ المطورين العقاريين حسين صبور

رحل اليوم شيخ المطورين العقاريين في مصر رجل الأعمال المهندس حسين صبور عن عمر يناهز 85 عاما.

ولد المهندس حسين فايق صبور في 15 نوفمبر عام 1936، وكان يشغل رئيسا لمجلس ادارة عدد من الشركات منها شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية وأورينتال ريزوريس للتنمية السياحية للتعمير السياحي.

كذلك ترأس “صبور”، شركة الأهلي للاستثمارات العمرانية، وشركة جنوب سيناء للإدارة والتنمية والاستثمار، وريلانتكس للقرى السياحية.

وكان الراحل رئيسا لمكتب حسين صبور للاستشارات الهندسية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وبنك المهندس ونادي الصيد المصري.

بدأ المهندس صبور عمله في الخمسينات من القرن الماضي، بعد تخرجه من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1957م.

وكان أول مشروع قام به في حياته هو بناء “مقبرة” للأستاذ ويلسون أمين المصري المسيحي، بلغت قيمتها تصميما وتنفيذا 150 جنيها، أما المشروع الثاني فكان إقامة حائط لتقسيم مخازن “الشركة العامة للتجارة والكيماويات” في حارة أليكسان بمنطقة مصر القديمة مقابل 140 جنيها.

شارك المهندس حسين صبور في تخطيط وتنفيذ مشروعات بناء المدن الجديدة التي توجهت الدولة لإقامتها من أجل تخفيف الضغط عن القاهرة مثل مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والسادات بالإضافة إلي مدينة برج العرب في جنوب غرب الإسكندرية.

كما شارك في العديد من المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة مثل مشروع الطريق الدائري حول القاهرة ومشروع مترو الأنفاق وبعض الفنادق الكبرى والعديد من المستشفيات والمصالح الحكومية.

تميز المهندس حسين صبور بإسهاماته ليس فقط في المجال الاقتصادي والعمراني فحسب، بل امتداد إلى المجال الخيري حيث يشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية ومنها رعايته للخيام الرمضانية الخيرية التي تقيمها بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية “ولاد مصر” التي نظمت خيمـة خيرية “بنادي الصيد” لإفطار ثلاثة آلاف يتيم على مدار الشهر لأكثر من مائة دار أيتام ومسنين ومكفوفين ومعاقين ذهنيا وجسديا من ذوى الاحتياجات الخاصة كما تبرع المهندس صبور بمبلغ مليون جنيه لصالح المباني الجديدة لجامعة القاهرة بمدينة “الشيخ زايد”.

والمهندس حسين صبور هو زوج السيدة نجوى القوصي، ابنة العالم التربوي عبد العزيز القوصي. ولهما ولدان هما المهندس أحمد صبور رئيس شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية والمهندس عمر صبور الاستشاري الهندسي لمجموعة صبور.