«أدوات الدين» الأفضل بين وثائق «صناديق الاستثمار» و«الأسهم» تتكبد خسائر عنيفة

لم يحالف الحظ غالبية وثائق صناديق الاستثمار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 2022، حيث تكبدت غالبيتها خسائر كبرى، فيما نجت الصناديق التى تستثمر أموالها فى أدوات الدين الثابت من موجة الخسائر التى سيطرت على صناديق الاستثمار.

وجاءت الصناديق النقدية فى مقدمة الصناديق الأعلى عائدا خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022، بمتوسط %7.01 تلتها الصناديق النقدية الإسلامية بمتوسط عائد 6.65%، ثم صناديق الدخل المتنوع بـ%6.43.

وحلت صناديق الدخل الثابت فى المركز الرابع بمتوسط عائد %5.71 ثم صناديق العملة الأجنبية بمعدلات نمو %0.35 وأخيرا صناديق ضمان وحماية رأس المال بمتوسط عائد %0.30.

وجاءت صناديق تحديد الأصول فى مقدمة الصناديق الأعلى خسائر بمتوسطات تراجع %15.54 تلتها صناديق الأسهم بمتوسط خسائر %12.08 ثم الصناديق الإسلامية فئة المتوازنة بمتوسط خسائر %9.58 لحقتها الصناديق الإسلامية بـ %5.21 وأخيرا الصناديق المتوازنة بـ%3.16.

«مصر الخير» و«الثقة» يخالفان رحلة تراجع «المتوازنة»

نجا صندوقا مصر الخير وكريدى أجريكول الرابع «الثقة» من موجة الهبوط التى لحقت الصناديق المتوازنة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، والتى تكبدت خلالها خسائر ما بين %2 إلى %7.

وحقق صندوق مصر الخير نسبة نمو بلغت %2.91 لتصل وثيقته إلى 14.57جنيه، وربح صندوق «الثقة» نحو %1.82 ليصل سعر وثيقته إلى 256.06 جنيه بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وعلى الجانب الآخر تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» مقدمة الصناديق الأقل خسائر خلال 9 شهور، إذ تراجعت وثيقته نحو %2.35 لتصل إلى 201.44 جنيه، تلاه البنك الأهلى الأول بتراجع %3.23 بسعر 42.9 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» فى المركز الثالث بهبوط نحو %3.33 خلال 9 شهور، وبلغ سعر وثيقته 13.13 جنيه، تلاه البنك الزراعى «الماسى» فى المركز الرابع بـ %6.54 بقيمة 271 جنيه.

وفى المركز الخامس جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بتراجع %7.14 بـ 347.33 جنيه للوثيقة، وأخيرًا بنك مصر الأول بهبوط %7.43 وبسعر 188.99 جنيه للوثيقة الواحدة.

«آروب» يتربع على عرش «النقدية» و«حصاد» وصيفًا

وحققت الصناديق النقدية ارتفاعات تراوحت ما بين %6.66 وحتى %7.64 خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022.

وتفوق صندوق آروب للتأمين على كافة الصناديق النقدية بعدما حقق أعلى نسبة ارتفاع بلغت %7.64 بسعر وثيقته 229.91 جنيه، لحقه البنك الزراعى المصرى «حصاد» فى المركز الثانى بـ%7.52 وبلغ سعر وثيقته 35.55 جنيه.

واقتنص صندوق إن آى كابيتال «سيولة» المركز الثالث بـ 7.34% بقيمة 11.66 جنيه للوثيقة، ثم البنك التجارى الدولى «أصول» فى المركز الـ 4 بـ %7.32 بقيمة 540.36 جنيه للوثيقة، وخامسًا جاء بنك كريدى أجريكول الثالث بنسبة ارتفاع %7.3 بقيمة 1073 جنيه للوثيقة.

جراح جماعية لـ«الأسهم» و«فاروس» الأقل ألمًا

وتكبدت وثائق صناديق الأسهم خسائر جماعية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، بنسب تراوحت ما بين %2.5 إلى %16.6.

واقتنص صندوق فاروس المركز الأول بين الصناديق الأقل خسائر، إذ هبطت وثيقته نحو %2.52 لتسجل 98.42 جنيه بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» بالمركز الثانى بـ%5.77 بقيمة 195.2 جنيه.

وحل صندوق بايونيرز «الرائد» بالمركز الثالث بنسبة تراجع %6.84 بقيمة 82.37 جنيه للوثيقة، ثم البنك الأهلى الخامس -فى المركز الرابع- بتراجع %8.13 بسعر 10.73 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك قناة السويس قائمة الخمسة الأقل خسائر خلال الـ 9 أشهر المنقضية من 2022، بنسبة تراجع بلغت %8.74 ووصل سعر وثيقته إلى 470.96 جنيه.

تباين «الإسلامية» و«سنابل» فى المقدمة

وتباين أداء الصناديق الإسلامية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، إذ حققت بعضها عوائد بنسب تراوحت ما بين %0.26 وحتى %2.64 فيما تكبد البعض الآخر خسائر تراوحت ما بين %3.16 وحتى %18.94.

وتمكن صندوق بنك الشركة المصرفية «سنابل» من تحقيق أعلى نسبة عائد بين الصناديق الرابحة الإسلامية إذ صعدت وثيقته نحو %2.64 لتسجل 146.03 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة صعود %0.72 بسعر 110.67 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” فى المركز الثالث بـ%0.58 بقيمة 222.34 جنيه للوثيقة.

وعلى جانب الصناديق الخاسرة تكبد صندوق «نعيم مصر» أعلى نسبة هبوط اقتربت من 19% ليسجل سعر وثيقته 131.02 جنيه بنهاية الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى “الحياة” بخسائر نحو %10.47 ليصل سعر وثيقته إلى 17.8 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الرابع بهبوط %9.92 وبلغ سعر وثيقته 85.65 جنيه.

«جذور» الأول فى «الدخل الثابت»

وتراوحت عوائد صناديق الدخل الثابت خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى ما بين %2.47 وحتى %7.68 وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بأعلى نسبة عائدًا خلال 9 شهور، حيث ارتفعت وثيقته %7.68 لتصل 31.02 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» بارتفاع %7.07 بسعر 1942.73 جنيه للوثيقة بعد احتساب توزيعات نقدية دورية بنحو 90 جنيهًا، وثالثا جاء صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصرى» بصعود %6.01 وبلغ سعر وثيقته 273.85 جنيه.

أداء سلبى لـ «تحديد الأصول» و«ضمان رأس المال» تنجو بصعوبة

وأنهت صناديق تحديد الأصول الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، على خسائر كبرى، وجاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB 2، الأقل هبوطا بنحو %14.9 ليصل سعر وثيقته إلى 115.85 جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %16.18 ليصل إلى 155.38 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد صناديق الدخل المتنوع، ارتفع صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 3 “الرابح” بنسبة %6.43 مسجلا 233.58 جنيه للوثيقة.

وحالف الأداء الإيجابى وثائق ضمان وحماية رأس المال، وحقق وثائق صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» أعلى نسبة صعود بواقع %0.41 بقيمة 17.11 جنيه للوثيقة، وارتفعت وثائق صندوق بنك مصر التراكمى «العمر» بـ%0.18 لتصل إلى 547.63 جنيه.

وحققت صناديق العملة الأجنبية مكاسب محدودة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2022، وحل صندوق بنك مصر مقومًا بالدولار فى المركز الأول بارتفاع %0.66 وبسعر 12.07 دولار، ثم صندوق بنك مصر مقوما باليورو بارتفاع %0.03 وبسعر 11.03 يورو.

..و «رخاء» يقود النقدية

وتصدر صندوق بنك المصرف المتحد “رخاء” فئة “الإسلامية النقدية” قائمة الصعود بـ%6.95 بسعر 293.42 جنيه للوثيقة، لحقه بنك البركة “البركات” بـ %6.63 بقيمة 131.64 جنيه للوثيقة، ثم صندوق أبوظبى الإسلامى بـ %6.36 بقيمة 216.59 جنيه للوثيقة.

وتكبدت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة، خسائر زادت عن %9، إذ فقدت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى “ازدهار” نحو %9.51 لتصل إلى 141.8 جنيه للوثيقة، ووثيقة صندوق بنك البركة “المتوازن” نحو %9.64، وبسعر 92.95 جنيه.

«النقدية» الأعلى عائدا بـ%7.01

«الدخل المتنوع» ترتفع %6.43ٌ و«الثابت» بـ %5.71

«تحديد الأصول» الأكثر تراجعًا بمتوسط %15.5 و«المتوازنة» الأقل بـ%3.16