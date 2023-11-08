أدوات الدخل الثابت تهيمن على 96% من تداولات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء (جراف)

اقتنصت أدوات الدخل الثابت (الأذون/ السندات) 96.05% من تداولات البورصة المصرية بجلسة أمس ، مسجلة 105.1 مليار جنيه، من إجمالي قيم التعاملات البالغة 109.5 مليار.

وكان نصيب الأسهم من التداولات بالسوق الرئيسى ما نسبته 3.95%، بقيمة 4.3 مليار جنيه، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة 43.86 مليون.

وسجلت كمية التداولات أمس 1.450 مليون ورقة منفذة على 124 ألف عملية، مقارنةمع ـ11.2 مليار جنيه تداولات بالجلسة السابقة بكمية 1.331 مليون ورقة، عبر 131 ألف عملية منفذة.

واتجه المستثمرون المحليون، والأجانب، للبيع بما نسبته 86.1% من التداولات بقيمة 12.3 مليون جنيه، و 10.8%، بقيمة 160.8 مليون على الترتيب، واتجه الأجانب للشراء بنسبة 3.1% من التداولات، بما قيمته 148.5 مليون.