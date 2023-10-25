أدوات الدخل الثابت تقتنص 92% من تداولات البورصة الثلاثاء (جراف)

اقتنصت أدوات الدخل الثابت 92.23% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء، التي سجلت 60.8 مليار جنيه، بينما استحوذت الأسهم على 7.77% من تعاملات داخل المقصورة.

وسجلت تعاملات جلسة الثلاثاء بالبورصة المصرية 60.8 مليار جنيه، عبر التعامل على 932 مليون ورقة مالية، عبر 143 ألف عملية منفذة، وذلك مقارنة بتعاملات 24.6 مليار جنيه، عبر التعامل على 943 مليون ورقة مالية، من خلال 133 ألف عملية منفذة.

وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه، منخفضا 0.66%، ليغلق عند مستوى 1.549 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.560 مليار جنيه.

وهيمن المستثمرون المحليون على 88.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بصافي مبيعات 190.6 مليون جنيه، بينما كان نصيب المستثمرون العرب 7.4%، بصافي مشتريات 99.8 مليون جنيه، والأجانب 3.9%، بصافي شراء 90.8 مليون جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الثلاثاء على تباين حيث تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.86%، مغلقا عند 22377 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، مغلقا عند 4177 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%، مغلقا عند 6324 نقطة.