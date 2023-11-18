أدوات الدخل الثابت تقتنص 83% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

اقتنصت أدوات الدخل الثابت (سندات/ أذون) الخزانة 83.22% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، فيما كان نصيب الأسهم 16.78% فقط.

وبلغ إجمالي تعاملات البورصة الأسبوع المنقضي 203.6 مليار جنيه، من خلال التعامل على 7.379 مليار ورقة مالية، عبر 600 ألف عملية منفذة، مقارنة بإجمالي تداولات 214.9 مليار جنيه، بكمية تعاملات 6.807 مليار ورقة مالية، من خلال 643 ألف عملية منفذة.

واستحوذ المستثمرون المحليون على 89.7% من التعاملات بصافي مبيعات 104.4 مليار جنيه، فيما كان نصيب المستثمرون الأجانب 4%، بصافي مشتريات 12.3 مليون جنيه، والعرب 6.3%، بصافي مشتريات 92.1 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي بصعود جماعي للمؤشرات، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.29% مغلقا عند 24383 نقطة، ومؤشر EGX70 EWI متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.44%، مغلقا عنج 4865 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.63%، مغلقا عند 7159 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه، مغلقا عند 1.648 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى 1.648 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.632 تريليون جنيه الأسبوع السابق.