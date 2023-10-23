أدوات الدخل الثابت تقتنص نحو 94% من تعاملات البورصة المصرية الأحد (جراف)

هيمنت تعاملات أوراق الدخل الثابت (أذون/ سندات) على 93.68% من تداولات البورصة المصرية الأحد أولى جلسات الأسبوع، بينما كان نصيب الأسهم 6.32% فقط من تعاملات داخل المقصورة.

وبلغ إجمالي تعاملات البورصة المصرية أمس الأحد 42.7 مليار جنيه، من خلال عدد 697 مليون ورقة مالية، عبر 97 ألف عملية منفذة، مقارنة بتعاملات 7.1 مليار جنيه، عبر التداول على 795 مليون ورقة مالية عبر 113 ألف عملية.

وارتفع رأس المال السوقي بتعاملات الأحد بما نسبته 2.38%، ليغلق عند مستوى 1.508 تريليون جنيه، رابحا 35 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق 1.473 تريليون جنيه بالتعاملات السابقة.

وأنهت البورصة تعاملاتها الأحد على صعود جماعي للمؤشرات بمعدلات ملحوظة، ما انعكس على حزمة الأسهم التي سجلت أعلى ارتفاعات بالسوق ليصل بعضها إلى 20%.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق egx30 بنسبة 2.37%، مغلقا عند 22128 نقطة، ومؤشر egx70 ewi متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.68%، مغلقا عند 4063 نقطة، ومؤشر egx100 ewi الأوسع نطاقا بنسبة 3.51%، مغلقا عند 6154 نقطة.