أدنى وأعلى سعر لطرازات BMW فى أتوماك فورميلا

شريف عيسىحصلت "المال" على أسعار طرازات BMW المعروضة بجناحها بمعرض اوتوماك - فورميلا، اذ بلغ سعر طراز 740LI 4 ملايين و200 ألف جنيه.وسعرت المجموعة البافارية، الوكيل الحصرى للعلامة الألمانية الفئة الخامسة الجديدة كلياً طراز 520 بقيمة مليون، و 200 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة الفئة الثالثة طراز 31

شريف عيسى

حصلت “المال” على أسعار طرازات BMW المعروضة بجناحها بمعرض اوتوماك – فورميلا، اذ بلغ سعر طراز 740LI 4 ملايين و200 ألف جنيه.

وسعرت المجموعة البافارية، الوكيل الحصرى للعلامة الألمانية الفئة الخامسة الجديدة كلياً طراز 520 بقيمة مليون، و 200 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة الفئة الثالثة طراز 318 وفقاً للأسعار المعلنة بالمعرض 650 ألف جنيه.

وتراوحت اسعار X1 ما بين 740 ألفاً، و820 ألف جنيه، فيما بلغت قيمة X3، مليوناً و25 ألفا، اما X4 فبلغت قيمتها مليونا و400 ألف جنيه، فيما جاءت اسعار X5 لتسجل مليوناً و790 ألفاً، أما طراز X6 فبلغت قيمته مليونا، و950 ألف جنيه.