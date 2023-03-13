«أدنوك للغاز» تبدأ تداول أسهمها في بورصة أبوظبي

يبدأ اليوم الإثنين في سوق أبوظبي المالي تداول أسهم «أدنوك للغاز»، إحدى الوحدات التابعة لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك» الإماراتية، بحسب شبكة “سى إن إن” الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرفع هذا التداول من قيمة رأس المال السوقي للأسهم المحلية في أبوظبي إلـى 950 مليار دولار (3.5 تريليون درهم).

وكان طرح أسهم «أدنوك للغاز» الأكبر حجماً على مستوى العالم للعام الحالي، حيث فاق حجم الاكتتاب 2.5 مليار دولار.

ولاقى طرح الأسهم إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، والذي أدى إلى رفع حجم الاكتتاب من قبل الشركة من 4 إلى 5 في المئة من أسهم الشركة.

ووصل سعر الطرح النهائي إلى 0.65 دولار (2.37 درهم) للسهم الواحد، فيما بلغت القيمة السوقية للشركة 50 مليار دولار.

جاءت هذه الخطوة مع سياسة تنويع الاقتصاد التي تنتهجها دولة الإمارات، حيث من المتوقع أن تتبع المزيد من الشركات ذات النهج في قطاعات مختلفة.